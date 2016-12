Flüchtlinge in Frankfurt: Das Warten auf den Asylbescheid quält

Der Syrer Maher Bakkour darf sich seinen Lebensunterhalt wieder selbst verdienen. Damit kann der 20-Jährige sein Informatik-Studium fortsetzen.

Langes Warten auf den Asylbescheid, Sorgen um die Familie in Syrien, finanzielle Not: 2016 war kein gutes Jahr für Maher Bakkour. Doch der 20 Jahre alte Syrer, der vor knapp zwei Jahren aus Damaskus nach Frankfurt kam, will nicht klagen. Er sei froh, erzählt er am Telefon. „Ich kann endlich wieder arbeiten, kann mir selbst verdienen, was ich zum Leben brauche.“

Seit einem halben Jahr begleitet die FR den jungen Informatikstudenten beim Ankommen in Deutschland. In dieser Zeit ging es Bakkour vor allem erst einmal darum, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen.

Als Student hatte er einen guten Job am Flughafen. Doch als das Studentenvisum auslief und er angesichts der Zustände in seinem vom Krieg geplagten Heimatland Asyl beantragte, fiel die Arbeitserlaubnis weg. Bafög steht ihm, solange sein Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist, von Gesetz wegen auch nicht zu. Der junge Syrer schien dazu verdammt, sein Studium abzubrechen und staatliche Hilfe zu beantragen.

Doch davon ist nun keine Rede mehr – Bakkour hat eine neue Arbeitserlaubnis. Die alte Stelle war zwar vergeben, aber der junge Mann hat schnell etwas Neues gefunden. 80 Stunden im Monat verkauft er in einer Snack-Bar am Frankfurter Flughafen Getränke. „Das reicht für das Wohnheimzimmer, fürs Essen und alles – mir geht es gut“, sagt Bakkour. Nur wie er die Studiengebühren fürs nächste Semester bezahlen soll, weiß er noch nicht. „Hoffentlich bekomme ich ein Stipendium.“

FR-Serie Knapp 80 000 Asylsuchende sind im Jahr 2015 nach Hessen gekommen. Die Frankfurter Rundschau begleitet einige Geflüchtete auf ihrem Weg, in der neuen Heimat Fuß zu fassen. Wird ihr Asylantrag genehmigt werden? Finden sie eine Bleibe abseits der Gemeinschaftsunterkunft? Wie läuft es bei Spracherwerb, Arbeitssuche, schulischer Integration der Kinder? Die FR bleibt dran. Neben dem Syrer Maher Bakkour berichten wir in der Serie über die 23-jährige Afghanin Mozhgan Noorzai, die in Wiesbaden lebt, und über die vierköpfige irakische Familie Al-Badri/Al-Bajlan in Frankfurt. msa

Die drängendsten Existenznöte sind also beseitigt, nun wartet der junge Syrer auf den Asylbescheid. Vor genau einem Jahr stellte er den Antrag – eine lange Wartezeit. Die Ungewissheit ist für Bakkour ein Qual. Zumal er nicht weiß, ob er tatsächlich Asyl bekommt oder nur den sogenannten „subsidiären Schutz“. Letzterer ermächtigt ihn nicht dazu, Bafög zu beantragen. „Ich hoffe, dass sich bald alles klärt, damit ich mich auf mein Studium konzentrieren kann“, sagt Bakkour.

Denn nicht nur das Warten lenkt ihn ab, auch die Sorgen um die Familie. Die Schlacht um Aleppo habe er genau verfolgt, erzählt er. „Das war sehr schwer für mich.“ Schließlich lebten Verwandte in der Stadt. Sie konnten inzwischen in die Türkei fliehen, sagt Maher Bakkour. Und auch seinen Eltern und Geschwistern in Damaskus gehe es trotz der Stromausfälle, der Kälte und Nahrungsmittelknappheit gut. Wenigstens das.