Flüchtlinge in Frankfurt: Der Schatten der Flucht

Von Johanna Heß

Das Mitmach-Projekt „The Big Trial/Der Schatten der Flucht“ soll die Beziehungen zwischen Menschen sichtbar machen. Die Veranstalter erhoffen sich für ihre Aktion auf dem Römer eine große Beteiligung.

Sieben Menschen stehen auf einem weißen Quadrat und bewegen sich wie in Zeitlupe über eine Fläche, die Deutschland darstellen soll. In der Mitte: ein schwarzer Klecks, dessen Farbspritzer sich nach außen über die Fläche verteilen. Es sieht auf den ersten Blick nicht unbedingt danach aus, aber was hier gerade passiert, ist Kunst.

Das Mitmach-Projekt wurde von Patricia Hoeppe, Professorin an der University of Applied Sciences Frankfurt, ins Leben gerufen. Die Aktion „The Big Trial/Der Schatten der Flucht“ will sichtbar machen, wo sich Menschen in der Gesellschaft sehen, und Bruchlinien, aber auch Brücken aufzeigen, die durch das Ankommen von Flüchtlingen in unserer Gesellschaft entstanden sind. Die daraus resultierende Karte, so Hoeppe, könne man dann als Aushandlungsgrundlage für gesellschaftliche Konflikte verwenden.

Dazu werden auch Passanten angesprochen, die sich dann auf dem weißen Quadrat auf dem Campus der Hochschule verorten. Dazu bringen sie erst ein Kreuz aus Klebeband an, dann schreiben sie ihr Alter, Geschlecht und ihre Nationalität dazu und malen Pfeile oder Linien zu den Kreuzen anderer Personen, denen sie sich verbunden fühlen. Der schwarze Fleck stand dabei zunächst nur für den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin, ist aber inzwischen offen für Interpretationen: Je nachdem, wie eine Person ihn sieht, könne es auch der eigene Schatten oder vielleicht Donald Trump sein, schildert eine Organisatorin. Auch eine Gruppe von Flüchtlingen sucht sich ihren Platz auf dem Quadrat.

Die Aktion wird von zwei Schildern umrahmt, auf denen „Sie betreten jetzt demokratisches Gebiet“ steht. Passanten blicken interessiert auf das Geschehen, vor allem auf die anfängliche Vorstellung der Organisatoren, bei der einige auch auf die Knie fallen oder sich für kurze Zeit hinlegen. Zögerlich lassen sich Passanten überzeugen, selbst mitzumachen. Später bemalen einige Teilnehmer den schwarzen Fleck mit weißer Kreide. Hoeppe sagt, dass es noch zu früh sei, um etwas über die Ergebnisse der Aktion zu sagen. Bis Muster sichtbar werden, brauche es Zeit. Sie vermute aber, dass einige der Flüchtlinge aus Afghanistan, die nicht in Deutschland bleiben dürften, weniger Verbindungen zu den anderen Teilnehmern zeichnen würden.

Am 1. Februar ist die gleiche Aktion auf dem Römer geplant. Für diese Veranstaltung wünscht sich Hoeppe „mehr Beteiligung“. – Als die Organisatoren die Aktion für das Publikum öffnen, beginnt gerade der Vorlesungsblock, und der Hof ist plötzlich wie leergefegt. Weiter hofft Hoeppe, dass durch das Projekt „Brücken zum Vorschein kommen“.

Sie selbst geht wieder zurück in das Quadrat und malt mit gelber Kreide viele Pfeile, die andere Kreuze mit ihrem verbinden.