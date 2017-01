Flughafen Frankfurt: Elf Verletzte am Flughafen

Elf Verletzte gibt es bei einem Zusammenstoß zwischen einem Passagierbus und einer Zugmaschine auf dem Frankfurter Flughafen. Beide Fahrer werden schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Frankfurter Flughafen sind am Freitag elf Personen verletzt worden. Ein mit 65 Fahrgästen besetzter Passagierbus war auf dem Weg zum Terminal 1 mit dem Zugfahrzeug eines Koffertransporters kollidiert. Dabei war der Bus nach rechts von der Fahrspur abgekommen und gegen eine Baustellensicherung geprallt. Der 45 Jahre alte Busfahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam ebenso mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus wie der Fahrer des Elektroschleppers.

Die Polizei berichtete von einem weiteren schwer verletzten Fahrgast. Nach FR-Informationen soll es sich dabei um ein vier Monate altes Kleinkind handeln, das nach erstem Augenschein nicht schwerer verletzt ist, aber zur stationären Beobachtung ins Krankenhaus kam. Acht weitere Passagiere erlitten leichte Verletzungen. Einige traten direkt nach dem Unfall die Weiterreise an. Es sei daher nicht auszuschließen, dass die Zahl der tatsächlich Verletzten noch höher liege, teilte die Polizei mit.

Der Unfall hatte sich gegen 8.40 Uhr in einer Gebäudedurchfahrt zum Gate A20 ereignet. Der Bus wollte auf die Fahrstraße einbiegen und beförderte Passagiere, die mit einer Lufthansa-Maschine aus Barcelona gekommen waren. An Bord der Maschine waren 201 Passagiere, die in mehrere Busse stiegen. Insgesamt sind am Flughafen 85 solcher Passagierbusse im Einsatz.

Mehrere Menschen wurden bei dem Busunfall auf dem Rollfeld verletzt, einige schwer. Foto: dpa

Wie sich der Unfall genau ereignete, soll nun ein Gutachter herausfinden. Laut Verkehrsregelung des Flughafens haben Fahrzeuge, die auf Fahrstraßen unterwegs sind, Vorfahrt. Geklärt werden muss auch, ob eines der Fahrzeuge womöglich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Auf dem Vorfeld gelten strenge Verkehrsvorschriften; die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt generell bei 30 Stundenkilometern. Wer auf dem Vorfeld fahren will, braucht neben der normalen Fahrerlaubnis noch einen speziellen Rollfeldführerschein. Ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport wies zudem darauf hin, dass die Fahrer eines Passagierbusses am Flughafen zusätzlich zum normalen Busführerschein noch eine „mindestens 21-tägige Zusatzausbildung“ benötigen.

Trotzdem war der Unfall vom Freitag kein Einzelfall. Bereits 2014 waren elf Menschen verletzt worden, als ein Bus einen Schlepper rammte. Wenige Wochen danach stieß ein Kleinbus mit einem Gepäck-Transporter zusammen, fünf Personen wurden verletzt. Auch einen tödlichen Unfall gab es bereits: 2011 war ein Shuttle-Bus in eine Gruppe von Flughafenmitarbeitern gefahren, ein 26-Jähriger starb. (mit dpa)