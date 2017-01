Flughafen Frankfurt: Entschädigung für Fluglärm

Das städtische Umweltamt erinnert an Ausgleichszahlungen durch die Fraport AG. Bisher haben erst wenige Frankfurter ihre Ansprüche beim RP geltend gemacht.

Obwohl nur wenige Frankfurter im äußersten Süden der Stadt so viel Fluglärm abbekommen, dass sie einen Anspruch auf eine Ausgleichszahlung durch die Fraport AG haben, hat das Umweltamt der Stadt jetzt noch einmal auf diese Möglichkeit hingewiesen. Vor einem halben Jahr wurden alle 1500 Haushalte, die in der sogenannten Tag-Schutzzone 1 ein Haus oder eine Wohnung besitzen, von Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) angeschrieben und informiert. Wie Bernhard Traulich vom Umweltamt gegenüber der FR bestätigte, haben aber bislang erst 390 Haushalte von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre Ansprüche beim Regierungspräsidium in Darmstadt anzumelden.

Eine Erklärung dafür hat Traulich nicht. Die Leute hätten ja auch noch viel Zeit, nämlich bis zum 12. Oktober 2021, sagt er. Außerdem handele es bei den Ausgleichszahlungen nicht um Beträge, die einen Umzug und Neubau in einen leiseren Teil der Stadt ermöglichen würden. Konkret geht es um 3700 Euro für ein Einfamilienhaus, dessen geschätzter Verkehrswert einschließlich Grundstück bei 250 000 Euro liegt.

Antragsteller, die davon ausgehen, dass ihr Eigentum mehr wert ist, können den Verkehrswert vom Regierungspräsidenten schätzen lassen oder einen privaten Gutachter beauftragen, der aber zunächst aus der eigenen Tasche bezahlt werden muss. Bei einem 350 000 Euro teuren Anwesen beträgt die Entschädigung zum Beispiel 5180 Euro.

Das Geld soll ein Ausgleich sein für die verlorene Lebensqualität, wenn man sich im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon aufhält. Zur Tag-Schutzzone 1 gehören etwa weite Teile der Bebauung am Lerchesberg, wo vor allem vermögende Frankfurter wohnen. In der gesamten Schutzzone rund um den Frankfurter Flughafen liegen – vorwiegend in Flörsheim, Nauheim, Neu-Isenburg, Rüsselsheim und Raunheim – zusammen 12 500 Haushalte.

Beim Regierungspräsidium sind nach Angaben des Umweltamtes bisher etwa 4500 Anträge eingegangen. Über 2300 Anträge habe die Behörde bereits entschieden; die bewilligte Entschädigungssumme liege derzeit bei rund zehn Millionen Euro.

Kontakt: www.rp-darmstadt.hessen.de, Telefon 06151/123100 oder umwelttelefon@stadt-frankfurt.de.