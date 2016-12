Flughafen Frankfurt: Feuer bei Condor am Flughafen

Bei Condor am Flughafen ist ein Flugsimulator in Brand geraten. Foto: Twitter/@jacquez2006

In der Firmenzentrale von Condor am Frankfurter Flughafen geht ein Flugsimulator in Flammen auf. Das Gebäude wird vorübergehend evakuiert. Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt.

In der Firmenzentrale von Condor im Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens ist ein Flugsimulator in Flammen aufgegangen. 200 Personen mussten vorübergehend aus dem Gebäude evakuiert werden, ein Mitarbeiter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt, sagte ein Feuerwehrsprecher auf FR-Anfrage. „Vermutlich war die Ursache ein technischer Defekt“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Feuerwehr war um 11.52 Uhr alarmiert worden. Eine dicke schwarze Rauchwolke stieg über dem Gelände auf. „Das ist immer ein Zeichen dafür, dass viel Plastik brennt“, sagte der Feuerwehrsprecher. Auch die Flughafenfeuer rückte aus. Der Flugverkehr am nahen Flughafen sei durch die Rauchwolke aber nicht betroffen gewesen, sagte ein Fraport-Sprecher. Der ausgebrannte Flugsimulator. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Um 12.30 Uhr war der Brand gelöscht, die Feuerwehr bekämpfte noch einzelne Glutnester. Gegen 13.20 Uhr meldete sie, dass das Gebäude rauchfrei sei und die Beschäftigten wieder zu ihren Arbeitsplätzen zurückkehren könnten. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Bei dem Simulator handelt es sich nach Auskunft der Feuerwehr um einen nachgebauten Passagierraum. Die Fluggesellschaft machte über mögliche Auswirkungen des Brandes auf den Geschäftsbetrieb zunächst keine Angaben. (mit dpa) In einem Bürogebäude am Flughafen brennt ein Flugsimulator. Berufs- und Flughafenfeuerwehr sind bei den Löscharbeiten.^tk — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) December 29, 2016 Brand bei #Condor am #FlughafenFrankfurt #GatewayGardens @Airport_FRA @hrinfo @FFHRegional @FRlokal @FAZ_RheinMain pic.twitter.com/MXDBcgaTRh — Jacquez Lafite (@jacquez2006) December 29, 2016