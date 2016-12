Flughafen Frankfurt: Fraport stockt auf

Der Flughafenbetreiber Fraport will drei Millionen Euro mehr für Umweltfonds bereitstellen. Davon wird auch der Regionalpark Rhein-Main profitieren.

In den Jahren 2017 bis 2025 will der Flughafenbetreiber Fraport insgesamt fünf Millionen Euro in den Schutz und den Erhalt der Umwelt in der Rhein-Main-Region investieren. Damit stellt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge weitere drei Millionen für diesen Zeitraum zur Verfügung. „Mit der Aufstockung auf fünf Millionen Euro bekommt unser Engagement auch den notwendigen finanziellen Background“, kommentierte Fraport-Chef Stefan Schulte.

Das bekannteste Projekt, das Fraport fördert, ist der Regionalpark Rhein-Main, der sich zwischen Rüdesheim, Wetterau, dem Kinzigtal und dem hessischen Ried erstreckt. Entlang der 1200 Kilometer gibt es viele Erlebnis- und Erholungsangebote, Kulturlandschaften, Gärten und historische Orte.

Auch die Studenten der Technischen Universität in Darmstadt werden vom Umweltfonds bei der Entwicklung vertikaler Windräder unterstützt, die leistungsstärker sein sollen als herkömmliche Windenergieanlagen. Auch die Umweltpädagogik möchte der Flughafenbetreiber vorantreiben. So können Lehrer einen kostenlosen „Wasser-Rucksack“ anfordern, um mit ihren Schulklassen den Lebensraum von Fröschen und Fischen in der freien Natur zu erforschen.