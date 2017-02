Frankfurt: „Für ein Europa, das zukunftsfähig ist“

Von Johannes Vetter

Wer engagiert sich noch für die europäische Idee? Daniel Röder, einer der Gründer von „Pulse of Europe“, spricht im FR-Interview über die eigenen Zielen und die „Schicksalswahlen“ bei den Nachbarn.

Zusammen mit seiner Frau Sabine und weiteren Menschen hat Daniel Röder im November 2016 die Bürgerinitiative „Pulse of Europe“ gegründet. Seit dem 15. Januar demonstriert die Initiative jeden Sonntag für Europa, mittlerweile in mehreren deutschen Städten sowie in Amsterdam. Röder (44) ist Frankfurter und Rechtsanwalt.

Herr Röder, sind Sie ein patriotischer Europäer?

Ich bin jedenfalls überzeugter Europäer. Ich glaube an die Idee Europas, und ich glaube daran, dass Europa heute mehr denn je eine Vereinigung braucht und dass sich die europäischen Staaten nicht national in der Welt behaupten werden können.

In Dresden fürchten einige patriotische Europäer die Islamisierung des Abendlandes. Was fürchten Sie?

Ich fürchte den Niedergang des vereinigten Europas. Ich fürchte den Niedergang demokratischer Grundwerte und rechtsstaatlicher Grundprinzipien, die lange Jahre Basis nicht nur der deutschen Gesellschaft, sondern auch der europäischen Gesellschaft waren und das auch sein sollten. Da drohen im Moment Angriffe von allen Seiten. Anlass für unsere Initiative waren das Brexit-Votum und Trump. Da haben wir festgestellt, dass Dinge, die bis eben noch selbstverständlich waren, die den Rahmen unseres Gemeinwesens gebildet haben, nicht mehr selbstverständlich sind.

Heißt, für Europa zu demonstrieren, nicht auch, gegen Trump und Putin zu protestieren?

Nein, das heißt es überhaupt nicht. Wir sind keine Anti-Trump-Bewegung und auch keine Anti-Putin-Bewegung. Das lesen manche Leute rein. Wir sind ganz bewusst eine Pro-Bewegung. Ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass Leute sich für etwas einsetzen, nämlich für das vereinte Europa und für die Werte, für die die westliche Welt stand und Europa steht.

Sie sind doch aber gegen nationalistische Bewegungen in Europa, also etwa gegen die Marine Le Pen in Frankreich und Geert Wilders in den Niederlanden.

Natürlich haben wir einen deutlichen Zielkonflikt mit Wilders und Le Pen. Die wollen eine Re-Nationalisierung, und wir wollen das nicht, genau dafür gehen wir auf die Straße, klar. Aber im Sinne eines Erhalts. Wir sagen, es gibt so viel Erhaltenswertes an Europa, bei aller Reformbedürftigkeit. Wir sind keine EU-Romantiker oder Cheerleader, die sagen, die EU in der Form, wie sie jetzt besteht, ist optimal. Ganz und gar nicht. Aber wir wollen doch sagen, Europa ist ein friedenserhaltender Rahmen, der für Stabilität gesorgt hat. So lange Frieden in einem Raum in Zentraleuropa gab es noch nie. Und natürlich finden wir es nicht toll, wenn wir mehr autokratische und nationalistische Staaten bekommen. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei: Wir sind eine Pro-Bewegung.

Für was für ein Europa demonstrieren Sie?

Für ein Europa, das zukunftsfähig ist. Ein Europa, das es schafft, die Bürger wieder mitzunehmen. Wir sehen Europa aber auch in der Verantwortung für die Welt. Unser Plan ist nicht, zu sagen: Europe first als Reaktion auf Trump. Das kann nicht die Antwort sein. Isolation ist nicht richtig. Darüberhinaus fordern wir von der Politik klare Konzepte. Die EU, wie sie jetzt verfasst ist, die funktioniert so nicht. Sie ist zu schwerfällig, sie ist über-bürokratisiert, sie kommt bei den Leuten nicht an. Das muss sich grundlegend ändern. In der Phase eins, so nennen wir das in unserer Bewegung, konzentrieren wir uns jetzt auf die Zeit bis zu den Wahlen in den Niederlanden am 15. März und in Frankreich im April und Mai. Da wollen wir erst einmal überparteilich so viele Leute wie möglich hinter uns vereinen.

Und was passiert dann in Phase zwei?

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Le Pen und Wilders die Wahlen in Frankreich und den Niederlanden gewinnen. Das würde das Ende der EU und des Euro markieren. Das sind Schicksalswahlen. Wenn aber die Wahlen gewonnen werden, dann braucht es eine Debatte, wie die EU aussehen soll und wie sie handlungsfähiger werden kann. Wir müssen unsere Rolle als Bürgerbewegung dann neu definieren.

Interview: Johannes Vetter