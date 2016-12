Frankfurt 2017: „Wir lassen uns nicht einschüchtern“

Die Stadt will auch 2017 die Auswüchse des Drogenhandels im Bahnhofsviertel bekämpfen. Foto: Peter Jülich

In ihrer Neujahrsbotschaft werben Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler und Oberbürgermeister Peter Feldmann dafür, weiterhin frei und weltoffen zu leben. Die Stadt müsse tolerant und international bleiben.

„Wir lassen uns nicht einschüchtern“: Das ist ein zentraler Satz aus der gemeinsamen Neujahrsbotschaft von Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler und Oberbürgermeister Peter Feldmann. Der Christdemokrat und der Sozialdemokrat nennen den Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt einen „Angriff auf unsere ganze Gesellschaft, auf unsere Kultur, auf unsere Werte“.

Für politischen Extremismus sei kein Platz in Frankfurt. „Wir wollen frei und weltoffen miteinander leben.“ Der Wohlstand der Stadt und ihre Entwicklung beruhten auf ihrer Internationalität, Weltoffenheit und Toleranz. Das müsse so bleiben.

Die beiden Politiker kündigen für das neue Jahr weitere Anstrengungen an, um „die Auswüchse von Drogenhandel im Bereich des Hauptbahnhofs unter Kontrolle zu bringen“. Als positives Zeichen des Wandels heben Siegler und Feldmann die neue Altstadt zwischen Dom und Römer hervor. Dieses identitätsstiftende Projekt werde „noch viele Generationen erfreuen“.

Zugleich wachse auch das moderne Frankfurt, etwa auf der Zeil oder durch verschiedene neue Hochhäuser. Die künftigen „Kornmarktarkaden“ auf dem früheren Gelände des Bundesrechnungshofes an der Berliner Straße schlügen einen Bogen von den 50er Jahren bis zur Gegenwart. Als Bindeglied der besonderen Art würdigen die beiden Politiker den Bolongaropalast in Höchst. Seine Sanierung werde das Barock-Denkmal mit einer zeitgemäßen Nutzung verbinden.

Der OB und der Vorsteher zitieren Fachleute, die davon ausgingen, dass Frankfurt in zwei Jahren 750 000 Einwohner zählen werde. Die Stadt und die Region böten Arbeitsplätze und Aufstiegschancen, Bildungsmöglichkeiten und ein reichhaltiges kulturelles Angebot und zögen so immer mehr Menschen an.

Die beiden Politiker heben die eingefrorenen Mieten bei der städtischen Wohnungsholding ABG hervor. Durch sie verspreche man sich einen dämpfenden Effekt für die Mieten insgesamt in der Stadt.

Es gelte, den Wohnungsbau weiter zu verstärken. Dabei müsse „mit dem Umland“ und auch „auf landwirtschaftlichen Flächen“ gebaut werden. Der Name Pfingstberg, den allein die SPD für einen neuen Stadtteil favorisiert, fällt allerdings nicht.