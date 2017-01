Frankfurt: Abgeschmückt - wohin mit dem Baum?

Von Patrick Jütte

Das Fest ist vorbei. Aber was wird aus dem Weihnachtsbaum? Der größte Teil landet zur Wiederverwertung in der Bioabfallbehandlungsanlage Rhein-Main Biokompost.

In Schweden endet Weihnachten erst am St.-Knuts-Tag, dem 13. Januar, mit dem Rauswurf des Tannenbaums. Sein Schmuck, zu dem früher oft Äpfel und Süßigkeiten zählten, wird geplündert und der Stamm aus dem Fenster geworfen – so glauben zumindest viele. Tatsächlich aber wird er genau wie in Deutschland schlicht vor die Haustür gestellt.

In Frankfurt gibt es mehrere Möglichkeiten, seinen Tannenbaum nach dem Dreikönigstag, unserem Ende der Weihnachtszeit, wieder loszuwerden. Am einfachsten ist es, die Weihnachtssammelaktion der Müllabfuhr abzuwarten, der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES). Ab dieser Woche werden bis Ende Januar jeden Werktag einige Stadtteile von speziellen Sperrmüllfahrzeugen abgefahren, die allein für das Einsammeln der Bäume zuständig sind.

Sammeltermine Die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) sammelt an folgenden Tagen alle draußen abgelegten Weihnachtsbäume ein: 10. Januar in Bockenheim, Westend 11. Januar in Seckbach, Bornheim 12. Januar in Oberrad, Ostend 13. Januar im Nordend 16. Januar im Gallus, Gutleutviertel, Griesheim 17. Januar in Praunheim, Rödelheim 18. Januar in Heddernheim, Ginnheim, Hausen 19. Januar in Berkersheim, Preungesheim, Eckenheim, Dornbusch 20. Januar in Sossenheim, Nied, Höchst 23. Januar in Kalbach, Riedberg, Niederursel, Eschersheim, Mertonviertel 24. Januar in Sachsenhausen-Süd, Schwanheim 25. Januar in Nieder-Erlenbach, Nieder-Eschbach, Harheim, Bonames, Frankfurter Berg 26. Januar in Bergen-Enkheim, Fechenheim, Riederwald 27. Januar in Unterliederbach, Zeilsheim, Sindlingen, Flughafen « zurück 1 | 1 weiter »

Zu beachten ist nur, dass der Baum am Straßenrand leicht zugänglich abgelegt wird und von allen Weihnachtskugeln, Kerzen und Lamettafäden befreit ist, damit eine Vermischung unterschiedlicher Müllarten vermieden werden kann.

Wer seinen Sammeltermin verpasst hat, kann den Tannenbaum auch am Leertag der Bio- und Restmülltonne mitnehmen lassen – dieser findet alle zwei Wochen statt. Der Abfallkalender ist auf der Homepage der FES einsehbar. Der Baum muss dann allerdings in Stücke von maximal einem Meter Länge zerkleinert und neben die Tonnen gelegt werden. Größere Teile können von der Müllpresse der gängigen Abfuhrfahrzeuge nämlich nicht verarbeitet werden.

Alternativ lassen sich Weihnachtsbäume auch jederzeit auf Wertstoffhöfen und Kleinmüllplätzen eigenhändig entsorgen. Da sie als Grünabfall gelten, profitieren sie von dem sogenannten Kofferraumservice: Alles, was hinten ins Auto reinpasst, also ungefähr ein Kubikmeter, kann kostenlos abgegeben werden. Ob nun regelkonform entsorgt oder von der Straßenreinigung wild aufgelesen, am Ende landet der größte Teil der Tannenbäume zur Wiederverwertung in der Bioabfallbehandlungsanlage Rhein-Main Biokompost (RMB). „Dort werden sie dann zerkleinert und zu Kompost verarbeitet“, erklärt Stefan Röttele von der FES. Der Kompost, den die Tochtergesellschaft dadurch gewinnt, wird an Landwirte in der Region weiterverkauft.

In der Leipziger Straße abgestellt. Foto: peter-juelich.com

Diese nachhaltigste Entsorgung ist jedoch noch nicht flächendeckend gewährleistet. „Letztlich landet jede Menge der Bäume auch in der Restmülltonne“, sagt Röttele. „Diese Abfälle werden dann in dem Müllheizkraftwerk Heddernheim zusammen mit anderen Abfällen verbrannt.“ So wird zwar kein Kompost gewonnen, aber immerhin Wärme und Strom.

Auf diese Weise leistet der Weihnachtsbaum seinen bescheidenen Beitrag, den Stromverbrauch seiner Lichterketten und elektrischen Kerzen zuletzt wieder ein wenig zu kompensieren.