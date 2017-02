Frankfurt: Bata Illic singt im Bahnhofsviertel

Gute Tradition: Schlagerlegende Bata Illic singt zum Auftakt der Winterspeisung im Bahnhofsviertel. Es ist ein Dank des Sängers für seine Zeit in Frankfurt.

Irgendjemand muss vergessen haben, Bata Illic zur Bundesversammlung einzuladen. Aber das macht nichts. Frank-Walter Steinmeier bedarf seiner Stimme nicht. Andere schon.

Außerdem ist es mittlerweile eine gute Tradition, dass Illic zum Auftakt der Winterspeisung der Hoffnungsgemeinde in der Weißfrauen-Diakoniekirche im Bahnhofsviertel singt. Das tut er schon seit Jahren. Ohne Gage. „Es ist mein Dankeschön für eine gute Zeit in Frankfurt“, hatte Illic der FR vor zwei Jahren erzählt, schließlich habe er 15 Jahre hier gelebt und seine erste Schallplatte aufgenommen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Das Publikum weiß also, was es zu erwarten hat. Nicht alle sind enthusiasmiert: Vor dem Bauzaun, der von der Gemeinde vor einigen Wochen zur Vergrämung der dort campierenden Roma errichtet worden ist, liegt ein Obdachloser in seinem Schlafsack, den er sich über beide Ohren hoch gezogen hat. Netter Versuch, aber Illics Opener – selbstverständlich „Michaela“ – dringt durch alle Ritzen.

Im Saal selbst schlafen kaum welche. Aber doch immerhin ein paar, was Illic amüsiert zur Kenntnis nimmt. Es sind viele da, die ziemlich obdachlos aussehen, andere eher nicht. Bei denen handelt es sich wohl eher um beinharte Bata-Fans, die sich den Auftritt ihres Idols nicht entgehen lasen wollen. Für „Schwarze Madonna“ etwa bittet der Sänger eine Dame aus dem Publikum nach vorne, die sich als „Karin aus dem Saarland“ vorstellt und immerhin so textsicher ist, dass sie mit Illic gemeinsam die Worte „Schwarze Madonna“ singen kann, den Rest („Es ist nie zu spät, das Glück kommt und geht“) besorgt der Maestro solo.

Akustisch ist das Konzert eher eine Herausforderung. Es fehlen die Bässe, und durch den Soundbrei kann man die Worte des Sängers, der 1939, als Jugoslawien noch ein Königreich war, in Belgrad geboren wurde, noch schwerer verstehen als sonst. Das kann zu Missverständnissen führen: „So rot war dein Mund, und wie Gold war dein Haar“ – ganz klar, Illic besingt hier „Candida“, aber in dem ganzen Gedröhne klingt der Refrain wie „Pegida“, was der Zeile „Wo ich auch bin, es weiß niemand was von Dir“ eine neue, irgendwie hoffnungsvolle Note gibt.

Vielleicht liegt es an der mangelhaften Akustik, dass Illics Aufforderung zum Tanz keiner nachkommt. Immerhin: Einige klatschen mit, andere ratzen weiter – wohlwissend, dass sie im kommenden Jahr wohl wieder Gelegenheit haben werden, ihm zu lauschen.

Nach einer halben Stunde ist das Konzert vorbei. Und Steinmeier Bundespräsident. Gewählt von einer Versammlung, die sich auch aus ehemaligen RTL-Dschungelcampbewohnern wie Olivia Jones zusammensetzt. Illic war auch schon im Dschungelcamp (2008, 3. Platz). Aber gestern hatte er Besseres zu tun.