Frankfurt-Bockenheim: Das Ende einer Institution

Das Restaurant Pielok an der Jordanstraße schließt zum Jahresende. Damit endet die 86-jährige Geschichte des Lokals, das als Café Krebs eröffnet wurde.

Hans-Jürgen Gehring wirkt gefasst. Aber leicht ist ihm und seinem Bruder Peter der Entschluss nicht gefallen. Am Freitag öffnen sie zum letzten Mal ihr Restaurant Pielok an der Jordanstraße, kochen zum letzten Mal gutbürgerliche Speisen. „Es wird immer schwerer in der Gastronomie“, sagt Gehring. Investitionen hätten angestanden, die sich das Brüderpaar nicht mehr zugetraut hat. „Irgendwann rechnet es sich nicht mehr“, sagt Gehring. „Die alten Gaststätten werden immer weniger.“

Einen Nachfolger in der Familie haben die zwei nicht gefunden. Einen Pächter ebenfalls nicht, zumindest keinen, der das Restaurant in ihrem Sinne weiterführen würde. Eine Dönerbude oder Pizzeria mochten sie nicht aus ihrem Lokal machen lassen, sogar ein Spielcasino-Betreiber habe angefragt. Gehring winkt ab. Die Räume sollen nun zu einer Wohnung werden.

Damit endet die 86-jährige Geschichte des Lokals. Seit der Gründung 1930 war es in Familienhänden. Katharina Krebs, die Großtante der heutigen Besitzer, hat es mit ihrem Mann als Café Krebs eröffnet. 1941 übernahm ihre Schwester Maria Pielok das Café und erweiterte das Angebot um kleine Mittagsgerichte. Nach und nach wurde so aus dem Café eine Gaststätte. Später leitete Hildegard Gehring den Familienbetrieb – bis zu ihrem Tod 2000. Seitdem führen Hans-Jürgen und Peter Gehring, die Enkel von Maria Pielok, die Gaststätte.

Die Nähe zur Universität führte Professoren, Dozenten und Studenten in den Vorlesungs- und Seminarpausen ins Pielok. Hier wurde gegessen, gelacht, diskutiert und gestritten. Viele Protagonisten der späteren Studentenbewegung waren regelmäßig zu Gast. „Ein solches Lokal gibt man nicht einfach auf. Aber es ist Zeit für uns in den Ruhestand zu gehen“, sagt Gehring. „Ich stehe seit 1974 in der Küche, ich muss erstmal lernen, umzudenken.“ Entsprechend wollen die Brüder sich zunächst „ausruhen, durchschnaufen und dann mal schauen, wie es weiter geht“.

Restaurant Pielok, Jordanstraße 3, die Küche öffnet am Freitag letztmals von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 18 bis 22.30 Uhr. Telefon: 77 64 68.