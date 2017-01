Frankfurt-Bockenheim: Leipziger bleibt, wie sie ist

Von Johannes Vetter

Mit großer Mehrheit lehnt der Ortsbeirat 2 den Vorschlag der SPD ab, einen autofreien Abschnitt auf der Leipziger Straße in Frankfurt einzurichten.

Vorerst soll es keinen autofreien Abschnitt auf der Leipziger Straße geben. Dafür hat sich der Ortsbeirat 2 am Montagabend nach einer Diskussion mit Bürgern ausgesprochen. Bis auf die SPD, die den Vorschlag in den Ortsbeirat eingebracht hatte, stimmten alle Fraktionen gegen das Vorhaben.

Zur Diskussion waren knapp hundert Menschen in den Saalbau Bockenheim an der Schwälmer Straße gekommen. Viele blieben nicht einmal bis zur Abstimmung, denn tatsächlich hatte die Debatte kaum Zweifel aufkommen lassen, dass eine Mehrheit der Ortsbeiratsmitglieder dem SPD-Vorschlag ablehnend gegenübersteht.

Ebenso hatten nur wenige Bürger ihre Zustimmung signalisiert, sodass Ortsbeiratsmitglied Günter Heilmann (Grüne) schlussendlich befand, er könne den SPD-Antrag nicht unterstützen, wenn es dafür keine Mehrheit in der Bevölkerung gebe.

Allerdings meldeten sich vor allem Bewohner der Straßen ringsum zu Wort. Sie befürchteten mit dem autofreien Abschnitt eine höhere Verkehrsbelastung vor ihrer Haustür. So stellten sich etwa mehrere Redner als Bewohner der Straße Am Weingarten vor.

Laut SPD-Vorschlag sollen die Autos dort abbiegen und weiter auf die Sophienstraße fahren. Auf dem etwa 70 Meter langen Abschnitt zwischen den Straßen Am Weingarten und der Markgrafenstraße wollten die Genossen einen autofreien Platz gestalten lassen.

„Weder der Einzelhandel noch die Anwohner würden davon profitieren“, betonte Sibel Rath von der Initiative Zukunft Bockenheim. Der Platz würde die „belebte Straße in der Mitte teilen“, der nordwestliche Teil der Straße ab Markgrafenstraße würde „degradiert“. Der Straßenabschnitt in der Mitte der Leipziger Straße könne auch ohne Sperrung für den Autoverkehr schöner gestaltet werden, sagte Rath. Viele Menschen äußerten sich am Montagabend ähnlich.

Für den Bockenheimer Gewerbeverein war Isabelle Routisseau gekommen. Sie betonte, Einzelhändler an der Leipziger würden davon leben, dass Kunden mit dem Auto kurz anhalten könnten, um etwa ein Hemd aus der Reinigung zu holen oder eine Zigarre zu kaufen. Dieser Verkehrsweg dürfe nicht gekappt werden, appellierte sie an die Ortspolitiker.

Mit Verweis auf den Einzelhandel hatte der FDP-Fraktionsvorsitzende, Günter Pelke, schon in der vergangenen Woche im Gespräch mit der FR bekräftigt, den SPD-Vorschlag abzulehnen. Der CDU-Vorsitzende Christian Zeller begründete die Ablehnung seiner Fraktion mit der mutmaßlich höheren Verkehrsbelastung in den Nebenstraßen. Außerdem seien Probleme für den Andienungsverkehr der Gewerbetreibenden zu erwarten. Auch teile die CDU die Sichtweise, dass der nordwestliche Teil der Leipziger vom Verkehr „abgeschnitten“ werde.

Grünen-Chef Thomas Gutmann gab zu bedenken, dass ein ähnlicher Vorschlag vor etwa vier Jahren geprüft worden sei. Er sei daraufhin von dem Vorschlag abgerückt, auch weil ein ausweichender LKW-Verkehr problematisch für die Nebenstraßen sei.

Es gab aber auch Zuspruch für die Idee. So betonten Bürger, dass Fußgänger auf der Leipziger zum Teil die Fahrspur nutzen würden, weil die Gehwege nicht breit genug seien.