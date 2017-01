Frankfurt-Bockenheim: SPD will die Leipziger Straße sperren

Von Johannes Vetter

Die SPD will die abschnittsweise Sperrung der Leipziger Straße prüfen lassen. Im Ortsbeirat stößt der Vorschlag allerdings auf Skepsis.

Seit einem Jahr streiten die Genossen im Ortsbezirk 2 für einen autofreien Abschnitt auf der Leipziger Straße. Am kommenden Montag könnte damit vorerst Schluss sein. Dann nämlich will die SPD ihren Vorschlag in der Sitzung des zuständigen Ortsbeirats zur Abstimmung stellen. Ob sich eine Mehrheit dafür findet, ist nicht abzusehen. Zuvor soll es eine breite Diskussion mit den Bürgern geben.

Konkret geht es um einen Straßenabschnitt von knapp 70 Metern an der U-Bahn-Station Leipziger Straße. Die SPD will von den städtischen Ämtern prüfen lassen, die Leipziger zwischen der Straße Am Weingarten und der Markgrafenstraße zunächst probeweise für den Kraft- und Autoverkehr zu sperren. Der Verkehr soll dann von der Leipziger über die Straße Am Weingarten auf die Sophienstraße geleitet werden, es entstünde ein autofreier, schmaler Platz mitten in Bockenheim.

Ohne die Autofahrspur biete sich die „Möglichkeit zur Gestaltung eines attraktiven Platzes“, betont Martin Völker, SPD-Fraktionsvorsitzender im Ortsbeirat 2. Außerdem werde der Durchgangsverkehr auf der zentralen Bockenheimer Einkaufsstraße damit unterbunden. Ziel sei es, die Leipziger Straße aufzuwerten.

Allerdings sind nicht wenige Ortsbeiratsmitglieder skeptisch, ob eine teilweise Sperrung für Autos dafür nötig ist. Tatsächlich sprechen sich im Ortsbeirat bislang weder FDP und CDU noch Grüne und Linke geschlossen für den SPD-Vorschlag aus.

FDP-Fraktionsvorsitzender Günter Pelke hält den Durchgangsverkehr auf der Leipziger Straße für „illusorisch“; es gebe ihn schlicht nicht. Eine Sperrung würde außerdem den dortigen Gewerbetreibenden schaden, deshalb lehnten die Liberalen den Vorschlag ab.

Das tut auch der Bockenheimer Gewerbeverein. Den Verkehrsfluss zu unterbrechen, sei für die Gewerbetreibenden kontraproduktiv, sagt Holger Wessendorf, der Vorsitzende des Vereins. Lieferwege würden dadurch eingeschränkt. Zudem sei die Attraktivität der Leipziger auch darin begründet, dass Autos durchfahren dürften, betont er.

„Es geht auch um die Einzelhändler“, bestätigt Ortsvorsteher Axel Kaufmann (CDU). Deswegen begegne auch seine Fraktion dem SPD-Vorschlag eher skeptisch. Kaufmann betont jedoch, am Montag „ergebnisoffen“ diskutieren zu wollen.

Ob Linke und Grüne den SPD-Antrag unterstützen, ist unklar. Man habe sich noch nicht entschieden und wolle die Diskussion mit den Bürgern abwarten, heißt es aus beiden Fraktionen.

Der Ortsbeirat 2 tagt am Montag, 16. Januar, ab 19 Uhr im Saalbau Bockenheim, Schwälmer Straße 28.