Frankfurt-Bockenheim: Streit um Preußens Prinzessin

Von Johannes Vetter

Der Zeppelin „Viktoria Luise“ flog auch den Frankfurter Rebstock-Flughafen an. Foto: Wellcome Library, London.

Der Ortsbeirat 2 hält am Beschluss fest, die Grundschule Rebstock nach Viktoria Luise zu benennen. Die Verbeugung gelte aber nicht der Kaisertochter, sondern dem gleichnamigen Zeppelin, der den Frankfurter Luftschiffhafen am Rebstock anflog.

Der Ortsbeirat 2 hält am Namensbeschluss für die Grundschule Rebstock fest. Die Einrichtung an der Leonardo-da-Vinci-Allee soll nach Viktoria Luise benannt werden – trotz Widerständen aus der Schulgemeinde.

Der Ortsbeirat wolle keine neue Namensdiskussion beginnen, sagt Ortsvorsteher Axel Kaufmann (CDU) auf FR-Nachfrage. Mit dem knappen Votum der Schulkonferenz im vergangenen Monat – nur sechs von elf Stimmberechtigten sollen für „Viktoria-Luise-Grundschule“ votiert haben – sei der Name auch „formal beschlossen“, so Kaufmann.

Nicola Fabacher, die Vorsitzende des Elternbeirats, sprach am vergangenen Montag am Rande der Sitzung des Ortsbeirats 2 von einer „Posse“. Sie bestätigte, dass einige Lehrkräfte mit dem neuen Schulnamen nicht zufrieden seien. An die Ortsbeiratsmitglieder appellierte sie, es dennoch bei dem Namen zu belassen. „Die Schule muss Victoria-Luise-Grundschule heißen“, sagte sie, die Kinder hätten den Namen schließlich vorgeschlagen.

Vor knapp einem Jahr hatte die Schülerschaft dem Ortsbeirat mehrere Namen präsentiert. Das Gremium entschied sich für Viktoria Luise, den Namen einer preußischen Prinzessin. Nach ihr wurde ein Zeppelin benannt, der am einstigen Luftschiffhafen Rebstock stationiert war. Kritiker hatten moniert, dass eine Frankfurter Schule doch nichts mit einer preußischen Prinzessin zu tun habe.