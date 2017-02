Frankfurt: Gegen einen „neuen Riedberg“

Geplante Nachverdichtung der Platensiedlung bringt Bewohner auf die Beine.

Man könnte das Dutzend Menschen, die pünktlich um 14 Uhr der Einladung der Mieterinitiative Ginnheim Housing gefolgt sind, wohl mit dem schönen Wort Nachverdichtungswutbürger bezeichnen. Die Stimmung jedenfalls ist etwas aufgekratzt.

Er glaube schon lange nicht mehr an das Märchen vom sozialen Wohnungsbau, schimpft ein Mann auf dem noch unbebauten Rasen an der Sudermannstraße. Er glaube vielmehr, dass hier über kurz oder lang wieder mal stinkteure Eigentumswohnungen „für diese EZB-Menschen“ und Konsorten entstünden. Es sei ihm „scheißegal, was hier gebaut wird“, wettert ein anderer, die Bäume dürften nicht gefällt werden, unter deren Schatten habe er „vor 50 Jahren schon gespielt, da waren die Amis noch da“.

Lügenpresseschelte über Bande gespielt

Und keine Wutbürgerversammlung ohne Lügenpresseschelte, wenn auch in diesem Fall über die Bande: „Der Junker lügt dauernd, und die Presse druckt das auch noch ab“, ärgert sich eine Frau.

Jutta Germscheid von der Mieterinitiative ärgert sich auch. Nicht zuletzt über Frank Junker, den Chef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG, die für die geplante Nachverdichtung der Platensiedlung verantwortlich zeichnet. Das geht schon mit den Bäumen los: Niemand habe die Absicht, diese Bäume zu fällen, habe Junker versprochen. Und nun präsentiert sie den Anwesenden den Bebauungsplan, der dort, wo jetzt die Bäume stehen, ganz zweifelsfrei Häuser zeigt. Und bei der Unteren Naturschutzbehörde habe sie auch schon nachgefragt: 25 Baumfällanträge für das Gebiet seien seitens des Bauherren bereits dort eingegangen. Germscheid ist wütend, dass die Sorgen der Mieter seitens der ABG „gar nicht ernst genommen werden“.

Sorgen gibt es viele, und sie scheinen nicht unbegründet. Die neuen Wohnriegel, höher als die Altbauten, würden vor allem den aktuellen Mietern der unteren Etagen Licht und Luft rauben. Die geplante Aufstockung der existierenden Häuser bedeuteten für deren Bewohner eine unerhörte Minderung der Wohnqualität. Man habe ja prinzipiell nichts gegen Nachverdichtungen und man sei ja auch froh darüber, dass die Anzahl der geplanten neuen Wohnungen von 700 auf 600 reduziert worden sei. Und ebenso über das Versprechen, dass die Hälfte davon Sozialwohnungen werden sollen. Allein: Es fehlt der Glaube. „Das wird hier doch der neue Riedberg“, bringt ein Anwohner die Angst auf den Punkt. Am Donnerstag wollen Germscheid und ihre Mitstreiter erneut im Ortsbeirat ihre Bedenken vortragen. Auch ABG-Chef Junker wird dort erwartet. Und natürlich die Presse.

Der Ortsbeirat 9 tagt am Donnerstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr in der Aula der Astrid-Lindgren-Schule, Platenstraße 75, 1. Stock.