Frankfurt-Ginnheim: Kahlschlag auf der Niddawiese

Von Jan Klauth

Rodung an der Niddawiese. Foto: christoph boeckheler*

Spaziergänger sind entsetzt über die Rodungsarbeiten der Stadt am Ginnheimer Hang. Das Stadtentwässerungsamt weist die Vorwürfe zurück. Ein Botaniker habe auf dem Areal die Platterbse entdeckt, eine selten vorkommende Pflanzenart.

Lucia Steinrücke ist schockiert. Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund entlang der Niddawiesen traute die Anwohnerin aus der Haeberlinstraße ihren Augen nicht: Bagger und Tieflader der Stadtentwässerung hatten die Fläche am nördlichen Ende des Ginnheimer Hangs völlig aufgewühlt. Wo einst Brombeerbüsche und Weidenkätzchen standen, kreisen nun die Krähen über schlammartigen Boden, die Wanderwege sind voll mit Morast und dunklen Reifenabdrücken.

„Die Rodung kam vollkommen blitzartig“, sagt Steinrücke. Fatal sei der „Kahlschlag“ vor allem für die ansässigen Wildvögel wie die Nachtigall oder den Zaunkönig. Deren Wildhabitat sei nun „auf Jahre zerstört“.

Anwohner und Spaziergänger hätten sich bereits über das trostlose Bild auf dem Abschnitt zwischen Eschersheim und Ginnheim beschwert, so die 70-Jährige. Durch die Rodung seien nicht nur Nistplätze, sondern auch Futterplätze für die Vögel vernichtet worden, ist sie überzeugt. Denn im Gebüsch seien allerlei Insekten beheimatet gewesen. Der Zustand der Wiese sei nur noch eins: „Scheußlich.“

Foto: christoph boeckheler*

Stefanie Toth, zuständige Mitarbeiterin von der Stadtentwässerung, kann die Empörung nicht nachvollziehen. „Von einer Zerstörung kann keineswegs die Rede sein“, sagt sie. Die Niddawiesen seien über Jahre nicht mehr gepflegt worden. Die Entfernung des „Gestrüpps“ diene neben der Wiesenpflege vor allem der Freilegung der Platterbse. Die äußerst selten vorkommenden Pflanze aus der Familie der Hülsenfrüchte habe ein Botaniker des städtischen Umweltamts auf dem Gelände lokalisiert. Die Rodung habe daher „ihre Richtigkeit“, sei „zulässig und wichtig“, sagt Amts-Sprecherin Christa Mehl-Rouschal.

Eine Begründung, die Lucia Steinrücke nicht gelten lassen will. Schließlich seien auch Bäume auf extremste Weise gestutzt worden. Deren Überreste und anderen ans Tageslicht gebrachten Müll ließen die Gärtner einfach liegen, kritisiert Steinrücke, die ehrenamtlich als Müllpatin im Stadtteil aktiv ist. „Nach dieser unangekündigten Rodung sehen Anwohner nun das angrenzende Pappelwäldchen in Gefahr.“

Für dessen Erhalt kann Stefanie Toth garantieren: „Das Wäldchen bleibt weiterhin bestehen.“ Auch zeigt Toth Verständnis für die Anwohner: „Da ist vielleicht ein falscher Eindruck entstanden“, räumt sie ein. Der Müll, der sich noch auf der Wiese befindet, werde in den nächsten Tagen beseitigt, verspricht sie. Da ein für die Reinigung zuständiges Fahrzeug vergangene Woche ausfiel, sei man hier in Verzug geraten. An der Notwendigkeit der Rodungen hält sie aber fest – spätestens im Sommer sehe die Fläche wieder normal aus. Die Wildvögel würden sich im Frühjahr naheliegende Brutstätten suchen. „Da hilft die Natur sich selbst.“