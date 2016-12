Frankfurt: Haushalt erst im Februar

Der Haushaltsentwurf 2017 wird erst am 23. Februar ins Stadtparlament eingebracht. Der Beschluss ist für den 1. Juni vorgesehen.

Der Fahrplan für den neuen städtischen Haushalt 2017 verschiebt sich weiter. Kämmerer Uwe Becker (CDU) will das umfangreiche Zahlenwerk erst am 23. Februar ins Stadtparlament einbringen. An diesem Tag gibt es auch Gelegenheit zu ersten Stellungnahmen der Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung.

Die endgültige Beschlussfassung durch das Stadtparlament ist in der Sitzung am 1. Juni vorgesehen. Rechtskraft wird der Etat mit der Genehmigung durch das Innenministerium erst im Herbst erlangen.

Die Fraktionen der Römer-Koalition von CDU, SPD und Grünen wollen Beckers Etatentwurf noch mit gemeinsamen Anträgen verändern. Vorher ziehen sich die Regierungsfraktionen zunächst Anfang 2017 zu getrennten Klausurberatungen zurück.