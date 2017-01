Frankfurt im Jahr 2017: Angst vor übler Kampagne

Die Bundestagswahl und die nahende OB-Wahl bestimmen das politische Jahr 2017 in Frankfurt. Das Erstarken des Rechtspopulismus bereitet den etablierten Parteien dabei Sorge.

Noch steht das Datum nicht fest. Irgendwann „im späten Frühjahr“ , so sagt es Uwe Becker, will die Frankfurter CDU bei einem Parteitag über die Oberbürgermeister-Kandidatur für die Wahl im März 2018 entscheiden. Und natürlich betrachtet sich Bürgermeister und Kämmerer Becker schon jetzt als den gesetzten Bewerber. Aber es ist bemerkenswert, wie die Partei mit dieser Kandidatur umgeht – mit ganz spitzen Fingern. „Der Kreisvorstand wird einen Personalvorschlag unterbreiten“, sagt Kreisgeschäftsführer Michael Stöter betont distanziert. Wahrscheinlich werde dies im Februar geschehen. Der Name Becker fällt nicht.

Tatsächlich sind in der Frankfurter CDU Verunsicherung und Verärgerung an der Basis deutlich zu spüren. Seit im Herbst die Bundestagskandidatur von Michael zu Löwenstein, des CDU-Fraktionschefs im Römer, klar scheiterte, gilt Parteichef Becker endgültig als geschwächt. Denn Becker hatte die Kandidatur zu Löwensteins öffentlich deutlich befürwortet und seine Kür als reine Formsache hingestellt.

Es kam anders. Tatsächlich zieht jetzt die Landtagsabgeordnete Bettina Wiesmann für die CDU in den Bundestagswahlkampf im Frankfurter Nordosten. Hinter Wiesmann sammelten sich alle, die Parteichef Becker kritisch sehen. Die seinen autoritären Führungsstil bemängeln, die ihn als Oberbürgermeister nicht für geeignet halten: Zu steif, zu trocken, zu konservativ.

„Die CDU in Frankfurt macht längst nicht mehr alles, was ihr Vorsitzender will“, urteilt Dominike Pauli, Fraktionschefin der Linken im Römer.

Das Problem ist nur: Wollen die Kritiker Beckers in der CDU seine OB-Kandidatur noch verhindern, brauchen sie einen überzeugenden anderen Personalvorschlag. Und zwar schnell. Doch bisher hat niemand in der Partei den Mut aufgebracht, sich öffentlich gegen Becker zu stellen. Eine, der das zugetraut wird, ist die frühere Stadtverordnetenvorsteherin Bernadette Weyland. Sie hatte 2013 schon einmal ihr Interesse an der OB-Kandidatur öffentlich bekundet. Doch dann wurde sie als Staatssekretärin ins hessische Finanzministerium weggelobt. Und führt seither dort ein ziemliches Schattendasein, tritt öffentlich wenig in Erscheinung. Die 58-jährige Weyland hätte die Unterstützung vieler Frauen der CDU, vieler junger Leute – doch sie hält sich bedeckt.

Auf Kandidatensuche

Verfügt die CDU wenigstens über einen selbst ernannten OB-Kandidaten, müssen Grüne, FDP und Linke eine geeignete Person erst noch finden. Die Frankfurter Grünen denken derzeit besonders intensiv nach – und wollen noch vor den Sommerferien entscheiden. Gegen den Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) und den möglichen Konkurrenten Becker möchten die Grünen als Gegenmodell am liebsten „eine spannende Frau“ stellen, wie es parteiintern heißt.

Als „kultureller Gegenentwurf“ zu den „konventionellen“ Männern Feldmann und Becker könnte sie eine Chance haben. „Es spricht viel dafür, mit einer Kandidatin anzutreten“: So fasst es Manuel Stock zusammen, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Römer. Und er fügt hinzu: „Den Anspruch, die Stichwahl zu erreichen, muss man immer haben.“

Doch die „spannende Frau“ muss erst mal gefunden werden. Die frühere Frankfurter Umweltdezernentin Manuela Rottmann entspräche voll dem Anforderungsprofil: klug und kämpferisch zugleich. Doch Rottmann gab den Frankfurter Grünen einen Korb – sie strebt von ihrer fränkischen Heimat aus im Herbst in den Bundestag.

Die FDP ist entschlossen, noch „im Frühjahr“ über ihre OB-Bewerbung zu entscheiden, wie Annette Rinn sagt, die Fraktionsvorsitzende im Römer: „Wir werden in jedem Fall jemanden aufstellen.“ Die Linken dagegen werden „in aller Ruhe über eine OB-Kandidatur diskutieren“, so Dominike Pauli: „Wir lassen uns nicht treiben.“

Denn vor der OB-Wahl 2018 steht 2017 eine ganz andere Herausforderung an: Die Abstimmung über den Deutschen Bundestag im September. Schon jetzt treibt die etablierten Parteien die Sorge um, dass das Erstarken des Rechtspopulismus die Kampagne unmittelbar beeinflusst: „Meine Sorge ist sehr, dass der Bundestagswahlkampf einer der schmutzigsten sein wird, die es jemals gab“, äußert CDU-Chef Uwe Becker. „Diese Befürchtung teile ich“, erklärt der Grüne Manuel Stock: „Wir werden eine sehr harte Auseinandersetzung bekommen.“

Becker freilich fürchtet „Störungen von den Rändern von rechts wie von links“, während Stock den politischen Feind eindeutig rechts ausmacht: „Die Positionen der AfD sind menschenverachtend – wir Grüne sind da das klare Gegenprogramm.“

Es sind erfundene „Fake-News“ und von Computern verbreitete „Bot-News“, die von den Politikern mit besonderer Sorge gesehen werden. Die Frankfurter SPD, die bereits ihre Wahlkampfleitung gebildet hat, will ihre Mitglieder sogar im Umgang mit diesen neuen Formen der Manipulation schulen, wie Unterbezirksgeschäftsführer Andreas Heusinger von Waldegge sagt.

Die AfD und ihr Einfluss auf den Wahlausgang sind die große Unbekannte dieser Bundestagswahl. Wie umgehen mit dem Rechtspopulismus? CDU-Politiker Becker plädiert dafür, „die AfD zu stellen und zu entzaubern“, er wolle aber „zugleich nicht über jedes Stöckchen springen, das einem hingehalten wird.“

Der SPD-Unterbezirksvorsitzende Mike Josef rät zu demonstrativer Gelassenheit: „Mein Petitum ist, die Leute durch die eigenen Positionen zu überzeugen – wir brauchen eine eigene politische Agenda“, zeigt er sich überzeugt.

Innere Sicherheit wichtiges Thema

Die Frankfurter Sozialdemokraten haben ihren Jahresparteitag 2017 bewusst weit in den Frühsommer hinein verschoben: Am 12. und 13. Mai wollen sie sich auf den Bundestagswahlkampf einstimmen. Noch vor der Sommerpause soll dann ein offizieller „Wahlkampfauftakt“ folgen. Genau den gleichen Termin zur gleichen Zeit hat auch CDU-Geschäftsführer Stöter in seinem Kalender stehen.

Und die Themen? In Frankfurt, der europäischen Wirtschaftsmetropole, zeichnet sich ein Wahlkampf ab, bei dem das Thema innere Sicherheit eine große Rolle spielen wird – eine Folge der Terroranschläge auch in Deutschland. „Die Sicherheit brennt den Menschen auf den Nägeln“, glaubt CDU-Politiker Becker. Er will deshalb viele neue Videokameras in der Stadt – „und zwar über den in der Koalition vereinbarten Umfang hinaus.“

Auch die FDP zieht mit dem Thema in den Bundestagswahlkampf. „Die Sicherheitsprobleme im Bahnhofsviertel müssen gelöst werden“, fordert Fraktionschefin Annette Rinn.

Der Grüne Stock hält bei der Überwachung strikt dagegen. „Man darf das Sicherheitsbedürfnis der Menschen nicht ignorieren und muss darüber eine öffentliche Debatte führen – aber beim Thema Videoüberwachung bin ich sehr skeptisch.“

Auch der SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel will neuerdings „Meinungsführer in Sachen Sicherheit“ werden. Mit diesem Thema tun sich freilich die traditionell linken Frankfurter Sozialdemokraten schwer. „Die Frage der sozialen Gerechtigkeit ist für uns die entscheidende,“ stellt Parteichef Josef fest. Es brauche endlich wieder gute Löhne, die in vielen Bereichen fehlten. Und Josef fügt hinzu: „Je mehr soziale Sicherheit wir gewährleisten, desto weniger werden Populisten Einfluss haben.“

Welche Chancen andere Themen bei dieser Bundestagskampagne noch haben werden, ist eine spannende Frage. Die Frankfurter Grünen versuchen es mit „klaren grünen Positionen“, so Fraktionschef Stock: Kampf gegen den Klimawandel und die Überhitzung der Großstadt, für die friedliche Integration der Einwanderer und Geflüchteten.

Die Frage ist, ob die Menschen erreicht werden, die anfällig sind für rechtspopulistische Parolen. „Die Leute sind unpolitisch, ohne Hoffnung, ihnen fehlt der innere Kompass“: So beschreibt sie die Linke Dominike Pauli.