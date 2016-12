Frankfurt-Ost: „Die Verhältnisse sind schlimm“

Von Denis Hubert

Vorsteher Werner Skrypalle (SPD) blickt im FR-Interview auf das Jahr im Ortsbeirat 11 zurück. Er spricht über die Themen Grillen und Verkehr.

Werner Skrypalle (SPD) steht seit 2011 dem Ortsbeirat 11 vor. Der 68-jährige Rentner ist verheiratet, hat eine Tochter und wohnt in Seckbach.

Der Ortsbeirat 11 (Fechenheim, Riederwald, Seckbach) hat 19 Mitglieder. Mit sechs Sitzen ist die SPD am stärksten vertreten, dicht gefolgt von der CDU mit fünf Mandaten. Linke, Grüne, Bürger für Frankfurt und FDP haben je zwei Sitze.

Zu seiner nächsten Sitzung trifft sich das Gremium am Montag, 9. Januar, 19.30 Uhr, im Saal des Heimat- und Geschichtsvereins Fechenheim, Burglehen 7.

Herr Skrypalle, die Häuser Flinschstraße 1 und 3 müssen abgerissen werden, damit die U-Bahntrasse für den Bau des Riederwaldtunnels provisorisch verlegt werden kann. Ist das nicht skandalös?

Ich habe das nur zufällig mitbekommen. Auf der Infoveranstaltung der Wohnheim GmbH, der die Wohnblöcke gehören, wurde mitgeteilt, dass die Mieter bis Mitte kommenden Jahres ausziehen müssen. Sie sollen möglichst in ihrem Umfeld untergebracht werden. Nur ein bis zwei Mieter haben Widerstand geleistet. Die übrigen haben sich wohl damit abgefunden oder resigniert.

Der Tunnel beschäftigt den Stadtteil seit Jahrzehnten.

Das tut er auch weiterhin. Für die Bauzeit fordern wir nach wie vor ein schlüssiges Lärmschutzkonzept. Das wollte die Landesbehörde Hessen Mobil eigentlich im November vorstellen.

Bereits heute kommt es im Riederwald zu Verkehrsproblemen. Was sind die drängendsten?

Der Schulweg zur Pestalozzischule über den Erlenbruch muss sicherer werden – das regen Eltern immer wieder an. Am Johanna-Tesch-Platz kämpfen wir seit Jahren dafür, dass die Ampel verlegt wird, da es dort immer wieder zu Rückstaus kommt. Mit den Verkehrsproblemen wollen wir aber nicht so lange leben, bis der Riederwaldtunnel steht.

Um Verkehr ging es auch in Fechenheim. Wenn die nordmainische S-Bahn kommt, soll der Übergang auf der Cassellastraße wegfallen und wohl eine Brücke entstehen. Bürger sprachen von einem „Monstrum“.

Der Ortsbeirat war mehrheitlich für eine Unterführung, doch die Römer-Koalition hat sich offensichtlich auf eine Brücke geeinigt. Gut ist, dass zwei Aufzüge die Gleise anbinden, das war zuvor nicht geplant. Auch wurde uns zugesichert, dass die bestehende Casellabrücke wieder gebaut und angebunden wird. Die ist nämlich marode und muss wohl in den nächsten zehn Jahren abgerissen werden.

Autos sollen künftig über die Ernst-Heinkel-Straße fahren, die bis zur Wächtersbacher Straße verlängert wird. Wieso lehnt der Ortsbeirat das ab?

Das würde zu einem permanenten Rückstau führen. Dabei staut sich der Verkehr auf der Wächtersbacher bereits heute häufig. Das liegt auch am Kaufland-Markt, der stark frequentiert ist. Außerdem würde die bestehende Wohnbebauung tangiert. Deshalb sollte die Ernst-Heinkel-Straße nur bis zur Orber Straße verlängert und Autos dann über die Orber und Schlitzer Straße geleitet werden.

Über Lärm und Abgase klagen Anwohner auch bei Großveranstaltungen in der Klassikstadt. Nun soll ein Runder Tisch vermitteln.

Ich hoffe, dass es zu einem Ausgleich kommt. Die Klassikstadt wertet Fechenheim-Nord auf. Wir wollen nicht, dass die Sache eskaliert. Der Betreiber ist bereit, auf die Nachbarn zuzugehen. Er will Parkplätze in der Nähe anbieten und womöglich Pendelbusse einsetzen. Eine weitere Idee ist, dass bei Veranstaltungen im Hof nicht mehr zentral, sondern nur noch punktuell beschallt wird.

Ärger gab es auch im Heinrich-Kraft-Park. Der Ortsbeirat hat nun ein Grillverbot durchgesetzt. Was haben Sie gegen öffentliches Grillen?

Eigentlich nichts. Im Gegenteil: Ich bin der Meinung, dass man den Bürgern vermehrt Freizeitmöglichkeiten anbieten muss. Allerdings hat die Stadt es selbst mit zwei Parkwächtern nicht geschafft, dass die Menschen im Heinrich-Kraft-Park nur auf den ausgewiesenen Flächen grillen. Seit sieben oder acht Jahren sind die Toilettenanlagen kaputt, doch die Stadt hat sich nicht gerührt. Auch die Parkplatzsituation ist chaotisch. Es ist schade, aber wir haben uns nicht anders zu helfen gewusst.

Auf dem Lohrberg in Seckbach darf noch gegrillt werden. Besteht dann nicht die Gefahr, dass sich das Problem dorthin verlagert?

Wir haben diese Befürchtung, denn auf dem Lohrberg sind die Verhältnisse ebenfalls schlimm. Deshalb fordern wir ein neues Besucherkonzept. Die eine oder andere Grillstelle könnte eventuell erweitert werden. Ich hoffe, dass wieder ein Bus zum Lohrberg eingesetzt wird. Das würde die Parkplatzsituation entlasten.

Während der Lohrberg ein beliebtes Ausflugsziel ist, verödet der Seckbacher Ortskern nach Ansicht des Ortsbeirats zusehends. Viele Läden stehen leer.

Der Trend geht zwar zu den großen Zentren, aber die Nahversorgung für den täglichen Gebrauch sollte fußläufig erreichbar sein. Wir hatten 2012 einen ersten Rundgang mit dem damaligen Planungsdezernenten Olaf Cunitz (Grüne). Ich könnte mir vorstellen, dass man den Nahkauf-Markt an der Wilhelmshöher Straße neu und somit attraktiver baut. Die marode Turnhalle Am Schießrain könnte man abreißen und die Fläche zum Beispiel für gewerbliche Zwecke nutzen.

Die Wilhelmshöher Straße ist ein Flickenteppich. Im Frühjahr wurde dem Ortsbeirat die Vorplanung für die Sanierung vorgestellt.

Das fordern wir seit Jahrzehnten. Die Schlaglöcher sind nur ein Problem. Uns geht es darum, dass die Wilhelmshöher Straße von Grund auf erneuert wird. Die Eigentümer der Häuser, die links und rechts der Straße stehen, klagen immer wieder über Erschütterungen durch Lkw und Busse. Sie befürchten, dass ihre Häuser in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich bin froh, dass wir mit der Vorplanung nun einen Schritt weiter sind und hoffe, dass der Bau 2018 beginnen kann.

Was wird den Ortsbeirat im kommenden Jahr beschäftigen?

Wir müssen bei der nordmainischen S-Bahn dranbleiben. Im Riederwald steht 2017 die Umgestaltung der Schäfflestraße an. Gespannt bin ich, wie das Konzept für den Heinrich-Kraft-Park aussehen wird – der soll zu einem reinen Waldspielplatz für Familien zurückgebaut werden.

Interview: Denis Hubert