Frankfurt-Ostend: Mittagstisch für Senioren

Von Lena Griebel

Das Nachbarschaftszentrum Ostend bezieht ein neues Domizil. Es bietet ein vergrößertes Café. Heute ist Tag der offenen Tür.

Das Selbsthilfe- und Nachbarschaftszentrum Ostend hat sein neues Zuhause in der Waldschmidtstraße 39 feierlich eröffnet. Bereits im September war das Zentrum, das schon seit mehr als 30 Jahren Anwohner jedes Alters zusammenbringt und Menschen jeder Kultur vereinen will, aus der Uhlandstraße 50 in sein neues Domizil gezogen.

Außer der neuen Adresse ändert sich für die Anwohner des Ostends aber wenig. Die Waldschmidtstraße ist mit der Tram 14 gut zu erreichen (Haltestelle Waldschmidtstraße) und befindet sich im Zentrum des Ostends. Das Programm soll abwechslungsreich und integrativ bleiben. „Natürlich bleiben unsere traditionellen Kurse erhalten“ erklärte Sabine Baumann aus dem Vorstand des Zentrums bei der Eröffnung am Freitag. Neben Familienangeboten jeglicher Art werden nach wie vor spezielle Kurse für alle Altersgruppen, wie dem Mittagstisch für Senioren, angeboten.

Für den Umzug des Nachbarschaftszentrums in die Waldschmidtstraße war letztlich nicht nur der auslaufende Mietvertrag verantwortlich: „Es gab viele Probleme“, erklärt Baumann. „In der Turnhalle kam es öfter mal zu Rohrbrüchen, durch die Fenster regnete es herein oder der Putz kam in den Räumen von der Decke.“

Programm 2017 Für Anwohner gibt es montags bis freitags zwischen 12 und 14 Uhr ein Mittagessen für 4,20 Euro und 5,60 Euro. Künstlerisch kann man sich samstags zwischen 10 und 16 Uhr für 85 Euro bei einem Acryl- und Aquarellmalerei Workshop ausleben. Für Familien gibt es jeden letzten Donnerstag im Monat eine Familienküche. Kosten: 3 Euro, 1,50 Euro (ermäßigt). Infos: www.nbz-ostend1.jimdo.com

Besonders freuen sich die acht Mitarbeiter nun über den vergrößerten Cafébereich, in dem bis zu 60 Personen Platz finden können. An dieser Begeisterung kann auch die etwas kleinere Sporthalle keinen Abbruch tun – und auch nicht, dass sich die Räume des Zentrums über zwei Etagen verteilen: Die neuen Räumlichkeiten befinden sich im ersten und dritten Stock – in der zweiten Etage haben Anwälte ihr Büro. „Vor allem die hellen Räume, der gepflegte Boden und das tolle Entgegenkommen unseres Vermieters sind ein großer Gewinn für unser Zentrum, daran kann auch das Treppenlaufen nichts ändern“, freut sich Baumann. „Und unsere Nachbarn sind wirklich toll, wir haben uns schon angefreundet“, fügt sie lachend hinzu. Zudem ist der dritte Stock durch einen Aufzug auch für beeinträchtigte Menschen oder Eltern mit Kinderwagen gut zu erreichen.

Auch Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) ist von den neuen Räumlichkeiten, die sie als „Institution im Stadtteil“ bezeichnet, begeistert. „Ich bin froh, dass es dem Verein nach dieser langen Suche endlich gelungen ist, ein schönes, helles Gebäude mitten im Ostend gefunden zu haben“, sagte sie. „Ohne die Hilfe der vielen Ehrenamtlichen wäre das nicht möglich gewesen.“ Am Samstag findet im Rahmen der Eröffnung zwischen 14 und 18 Uhr ein Tag der offenen Tür im neuen Zentrum statt, bei dem Anwohner Mitmach-Angebote ausprobieren können.