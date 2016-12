Frankfurt: Rebstockschule geschlossen

Von Johannes Vetter

Die Polizei ermittelt nach Verletzungen durch giftige Dämpfe bei Fußbodenarbeiten wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Grundschule soll bis zum 2. Januar für die Ferienbetreuung geschlossen bleiben.

Die Grundschule Rebstock bleibt nach dem Austritt giftiger Dämpfe bei Fußbodenarbeiten bis zum 2. Januar für die Ferienbetreuung geschlossen. Wie das Bildungsdezernat am gestrigen Mittwoch mitteilte, sollen bis dahin die Filter der Klimaanlage gewechselt sowie Böden und Möbel gereinigt werden. Indes ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Stoffen. Nach dem Vorfall am Dienstagnachmittag hatten sich 16 Kinder und Erwachsene wegen Augen- und Atemwegsreizungen behandeln lassen.

Ein weiterer Verletzter ist am Mittwoch dazugekommen. Wie Rüdiger Niemann, Sprecher des Bildungsdezernats, der FR sagte, sei der Schulhausverwalter am Morgen zusammengebrochen. Inwieweit dafür die giftigen Dämpfe verantwortlich sind, die sich beim Auftragen eines Bodenbelags am Dienstag über die Klimaanlage in der Schule verteilt hatten, konnte Niemann nicht sagen. Der Mann sei nach einem Treffen mit aufgebrachten Eltern zusammengebrochen. Im Krankenhaus lag von den Verletzten am gestrigen Nachmittag aber niemand mehr, berichtete der Sprecher. Alles sei „relativ glimpflich verlaufen“.

Eine Rekonstruktion des Vorfalls: Am Dienstagnachmittag beginnt ein Arbeiter in der Küche der Rebstockschule einen neuen Kunststoffbelag aufzutragen. Den Bodenkleber bezeichnet Niemann als „flüssiges Plexiglas“. Über die Klimaanlage der Schule verteilen sich die Dämpfe im ganzen Gebäude. Insgesamt 20 Kinder und Erwachsene hätten sich laut Niemann zu dem Zeitpunkt darin aufgehalten, die Nachmittagsbetreuung. Feuerwehr und Rettungskräfte werden laut eigenen Angaben um 16.38 Uhr informiert, sie sind wenig später mit 15 Fahrzeugen vor Ort. Der Arbeiter kann laut Niemann kein Deutsch, die Polizei habe einen Dolmetscher dazuholen müssen.

Der Fehler: Der Arbeiter hätte die Klimaanlage ausstellen müssen. Allerdings sind wohl Zweifel angebracht, ob dem Mann überhaupt bewusst war, wie gefährlich der Stoff ist, mit dem er nicht zum ersten Mal gearbeitet haben soll. Niemann berichtete, der Arbeiter habe keine Atemschutzmaske getragen, sondern nur das Fenster der Küche geöffnet. Beschwerden habe er dennoch nicht angegeben.

Der Vorfall sei „sehr bedauerlich“, betonte Niemann. Als Konsequenz werde man überlegen, ob es ungefährliche Alternativen zu dem Bodenbelag gibt. Außerdem wolle das Bildungsdezernat mit Baufirmen über Sicherheit und Gefahrenstoffe sprechen.

Die Vorsitzende des Stadtelternbeirats, Alix Puhl, zeigte sich von dem Vorfall wenig überrascht. Mangelnde Bauüberwachung sei auch an anderen Schulen der Stadt ein Problem.