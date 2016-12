Frankfurt: Reich durch Lebensprognose

Justizia wacht am Römer in Frankfurt. (Symbolbild) Foto: ddp

Der Prozess gegen einen mutmaßlichen Internet-Millionenbetrüger beginnt vor dem Frankfurter Landgericht mit einem bunten Strauß überflüssiger Befangenheitsanträge.

Der 31 Jahre alte Brian C. muss sich seit Mittwoch wegen Betrugs vor dem Landgericht verantworten. Er soll gemeinsam mit anderen in den Jahren 2006 und 2007 mit einer sogenannten Abo-Falle im Internet mehr als 25 000 Opfer um mehr als zwei Millionen Euro betrogen haben. Dabei sah das Geschäftsmodell auf den ersten Blick hochseriös aus: Wer sich auf die Internetseite der Betrüger verirrte, dem wurde vorgegaukelt, er erhalte nach Nennung seines Namens und E-Mail-Adresse eine ebenso zuverlässige wie kostenlose Lebensprognose. Die Prognose gab es zwar, dazu aber auch eine Rechnung über 60 Euro.

Brian C. war damals nicht allein. Bereits im August 2016 hatte das Landgericht sieben Männer zu Bewährungsstrafen zwischen sechs und 22 Monaten verurteilt – bei denen es sich aber lediglich um Hilfsbetrüger handelte. Der eigentliche Kopf neben beziehungsweise hinter Brian C. war wohl die Internetbetrügerlegende Faustus E., ein notorischer Abzocker leichtgläubiger Zeitgenossen, der vom Landgericht im Dezember 2012 wegen versuchten Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden war – versuchter Betrug auch nur deshalb, weil die meisten Opfer der Betrüger nicht befragt werden konnten.

Opfer in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Faustus E. und Brian C. sollen nicht nur die betrügerischen Internetseiten, sondern auch diese bewerbende Call-Center sowie Inkassounternehmen, die die angeblichen Schulden eintrieben, unterhalten haben. Die Opfer kamen vorwiegend aus Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Die fragwürdigen Unternehmen hatten ihren Sitz vorwiegend im Kosovo.

Brian C., ein gebürtiger Flörsheimer, hatte sich seiner Festnahme lange entziehen können – erst in Malaysia, später in den USA, wo er Mitte des Jahres festgenommen werden konnte und ausgeliefert wurde.

Der erste Verhandlungstag vor dem Landgericht brachte nichts – bis auf drei Befangenheitsanträge seines Verteidigers, einer offenkundigen Dauerredner-Koryphäe, die eigens aus Berlin eingeflogen kam. Den Anträgen war immerhin zu entnehmen, dass das Gericht bereits jetzt die „Existenz“ seines Mandanten „vernichtet“ habe, dass dieser unter den „unzumutbaren Haftbedingungen in den USA“ furchtbar gelitten habe und zudem „getrennt von Frau und Baby“ sei. Brian C. äußerte sich am ersten Verhandlungstag nicht, bekam allerdings auch gar keine Gelegenheit dazu – es kam nicht einmal zu einer Verlesung der Anklage. Immerhin konnte man dem Wortschwall des Anwalts entnehmen, dass sich sein Mandant zu Zeiten seines Chefpostens bei einer Betrügerfirma ein Gehalt von 10 000 Euro im Monat spendiert hatte – und in bar auszahlen ließ.

Derzeit spricht nichts dafür, dass der Angeklagte so etwas wie ein Geständnis im Sinn hätte. Die Rede- und Antragsfreude des Verteidigers macht aber immerhin deutlich, dass das Gericht gut beraten war, für diesen Prozess eine enorme Anzahl an Verhandlungstagen terminiert zu haben. Ein Urteil wird Ende Mai 2017 erwartet – das ist allerdings auch so eine Art Lebensprognose.