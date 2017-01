Frankfurt Römer: FDP will Magistrat stutzen

Die FDP-Fraktion möchte eine Stelle streichen. Opfer wäre ein prominentes Mitglied der Grünen.

Die FDP-Fraktion im Römer wird die Wiederwahl von Gesundheits- und Personaldezernent Stefan Majer (Grüne) Ende Januar nicht mittragen. Das hat aber weniger mit Majers Politik zu tun. Die Freidemokraten fordern, den Magistrat um mindestens eine Stelle zu verkleinern.

Majers Amtszeit läuft im Juni ab. Das sei eine gute Gelegenheit, die „unnötige Ausweitung“ des Magistrats nach der Kommunalwahl im März 2016 rückgängig zu machen. Damals hatten sich CDU, SPD und Grüne in ihren Koalitionsverhandlungen auf eine zehnte Stelle in der Stadtregierung geeinigt. Dies könne nun „korrigiert“ und der städtische Haushalt entlastet werden, fordert die FDP in ihrem Antrag, der vor Majers Wahl behandelt werden soll.

Neu ist die Diskussion über die Zahl der Stellen im Magistrat nicht. Zuletzt war sie kurz nach Peter Feldmanns (SPD) Wahl zum Oberbürgermeister geführt worden. Feldmann hatte vorgeschlagen, keinen Ersatz für den ausscheidenden Stadtrat Volker Stein (FDP) zu schaffen. Die damals amtierende schwarz-grüne Koalition bestand darauf, Jan Schneider (CDU) zu wählen, der heute Baudezernent ist. In den Koalitionsverhandlungen sprach sich nun aber auch die SPD für eine Erweiterung des Gremiums aus. Dadurch konnten CDU und SPD jeweils vier und die Grünen zwei Stadträte wählen lassen.

Auch die AfD hatte zuletzt eine Verkleinerung des Magistrats gefordert. Doch die Rechtspopulisten gehen noch weiter. Sie halten auch die Zahl der Stadtverordneten für zu hoch. So wünscht sich die AfD ein Parlament mit 81 statt wie bisher 93 Abgeordneten.