Frankfurt-Sachsenhausen: Kampf gegen wilden Sperrmüll

Von Jöran Harders

Anwohner im Apfelweinviertel ärgern sich über dreckige Straßen und wilden Sperrmüll. Der Magistrat will die Verursacher des Mülls zur Verantwortung ziehen.

Ein schöner Anblick sind sie nicht: herumliegende Fast-Food-Verpackungen, leere Getränkedosen oder Müllhaufen, die sich am Straßenrand stapeln. Doch im Apfelweinviertel in Alt-Sachsenhausen ärgern sich Anwohner häufiger als in anderen Frankfurter Stadtteilen über Müll auf den Straßen. Das liegt nach Auskunft der Frankfurter Entsorgungs- und Service-Gesellschaft (FES) vor allem daran, dass dort einfach mehr Müll anfällt als anderswo in der Stadt. „Das Apfelweinviertel ist, was Abfall angeht, ein absoluter Hotspot“, stellt FES-Sprecher Stefan Röttele fest. Eine Ursache dafür sei die Nutzung als Partymeile.

So gebe es in den Gassen rund um den Affentorplatz nicht nur zahlreiche Kneipen, sondern auch Läden, die Essen oder Getränke zum Mitnehmen verkaufen. „Die Verpackungen werden liegengelassen und müssen am nächsten Morgen weggeräumt werden. Täglich zwischen sechs und acht Uhr seien Mitarbeiter der FES in Alt-Sachsenhausen unterwegs, um den Müll aufzukehren. „Das ist so oft wie in der Innenstadt. Häufiger wird nur noch rund um den Hauptbahnhof saubergemacht“, sagt Röttele. Dass es seit etwa einem Jahr weniger Beschwerden über schmutzige Straßen und Gassen gebe, habe einen technischen Grund. Ein Teil des Kopfsteinpflasters im Apfelweinviertel habe seitdem eine so genannte feste Fuge. „So können wir jetzt beispielsweise die Große Rittergasse komplett mit einer Kehrmaschine reinigen. Wo es keine feste Fuge gibt, muss das Pflaster mit dem Besen gekehrt werden. Das ist natürlich weniger effizient“, so Röttele.

Vor allem rund um die Partymeile Alt-Sachsenhausen liegt viel Abfall herum. Foto: Privat

Doch nicht nur die Hinterlassenschaften derjenigen, die abends und nachts in Alt-Sachsenhausen feiern, erzeugen bei den Bewohnern des Stadtteils Unmut. Beschwerden gibt es immer wieder auch über unangemeldet auf die Straße gestellten Sperrmüll. Das Problem bei diesem „wilden Sperrmüll“ ist laut Röttele, dass die FES zuerst einmal von den illegalen Abfallhaufen erfahren müsse, bevor der Müll weggeräumt werden könne. Wie der Magistrat mitteilt, seien zudem verschiedene Entsorgungsteams für Sperrmüll und anderen Abfall zuständig, was die Abfuhr des ohne Anmeldung abgelagerten Mülls erschwere. In einer Stellungnahme, in der sich der Magistrat auf die Beschwerden der Anwohner und entsprechende Anträge des Ortsbeirats bezieht, hat das Gremium mitgeteilt, dass wilder Sperrmüll von der FES regelmäßig beseitigt werde.

Ergänzend zu den Kontrollen durch das Ordnungsamt habe die Stabsstelle Sauberes Frankfurt außerdem die Überwachung der besonders betroffenen Bereiche durch private Sicherheitsunternehmen in Auftrag gegeben. „Auch in Zukunft wird das Gebiet verstärkt überwacht werden, um die auftretenden Vermüllungen zumindest einzudämmen und nach Möglichkeit Verursacher zu ermitteln“, heißt es in der Stellungnahme.

Einen triftigen Grund dafür, warum immer wieder große Müllberge einfach so am Straßenrand abgekippt werden, gibt es eigentlich nicht, wie Stefan Röttele betont. Denn bis zu zehn Kubikmeter Sperrmüll werden von der FES ohnehin kostenlos abgeholt, wenn er vorher angemeldet wird.