Frankfurt-Sachsenhausen: Weltkriegsbombe im Main gefunden

Eine Tauchübung der Frankfurter Feuerwehr im Main führt zu einem brisanten Fund: Am Holbeinsteg in Sachsenhausen wird eine alte Weltkriegsbombe gefunden. Die Entschärfung ist bereits geplant.

Bei Tauchübungen hat die Frankfurter Feuerwehr im Main eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der kleinere Sprengkörper sei bereits am Dienstag am Holbeinsteg in Sachsenhausen entdeckt worden, sagte Polizeisprecherin Isabell Neumann am Mittwoch. Zuvor hatte das «Darmstädter Echo» über den Bombenfund berichtet. Die Fußgängerbrücke endet am Kunstmuseum Städel. Der Kampfmittelräumdienst müsse die Bombe an Land entschärfen, sagte Neumann. Dies sei am Wochenende geplant. Einzelheiten etwa zur notwendigen Evakuierung wurden am Mittwoch noch beraten. (dpa)