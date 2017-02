Frankfurt: Tödlicher Streit im Wohnheim

Ein 46-Jähriger erschlägt einen Mitbewohner in der Obdachlosenunterkunft am Bahnhof. Der Tatverdächtige war als gewaltbereit polizeibekannt.

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Obdachlosenunterkunft in der Rudolfstraße hat am Mittwochabend ein tödliches Ende gefunden. Ein 46-Jähriger schlug gegen 21.45 Uhr einem 20 Jahre älteren Mitbewohner mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf. Die mögliche Tatwaffe könne eine Metallstange sein, die sichergestellt wurde, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach der Tat verständigte der 46-Jährige selbst die Polizei. Die Rettungssanitäter konnten trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen nur noch den Tod des 66-Jährigen feststellen. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache des Mannes ergeben. Der 46-Jährige wurde festgenommen. Er ist bereits zuvor wegen Gewaltdelikten polizeibekannt gewesen.

Die Hintergründe des Streits liegen noch im Dunkeln. Die Auseinandersetzung hatte bereits am Nachmittag begonnen. Gegen 18 Uhr vermittelte ein Mitarbeiter zwischen den beiden Kontrahenten. „Da war nicht abzusehen, dass der Streit ein solches Ende nimmt“, sagte Christine Heinrichs vom Frankfurter Verein, der das Männerwohnheim leitet.

Zuletzt hatte es 2005 einen tödlichen Streit in dem Wohnheim in der Rudolfstraße gegeben, in dem es Schlafplätze für 89 Obdachlose gibt. Seinerzeit hatte ein 22-Jähriger einem 35 Jahre alten Mitbewohner ein Messer in den Hals gestochen. 2007 hatte ein 23-Jähriger einem 42-Jährigen ein Messer an den Hals gehalten und einen Teller auf dem Kopf zerschlagen.

Sozialarbeitern unbekannt

Die Unterkunft in der Rudolfstraße gilt wegen ihrer Nähe zum Hauptbahnhof unter Experten als „niederschwellig“, der Durchlauf ist hoch. Bis zu 100 Neuankömmlinge im Monat suchen ein Quartier für die Nacht. „Viele bleiben nur ein bis zwei Tage“, sagt Heinrichs. Das Opfer war schon seit längerem in dem Männerwohnheim untergebracht, der 46-Jährige war vor zehn Tagen erstmals in der Rudolfstraße aufgetaucht. Bis dahin war er den Sozialarbeitern unbekannt. „Viele der Bewohner hier kennen wir von der Straße.“ Der Gewalttäter war noch im Notaufnahmebereich untergebracht, am Donnerstag sollte mit ihm ein Hilfekonzept besprochen werden. Nähere Angaben wollte Heinrichs aus Datenschutzgründen nicht machen.

Dass der 46-Jährige bereits zuvor wegen Gewaltdelikten aufgefallen war, war den Mitarbeitern der Einrichtung in der Rudolfstraße nicht bekannt. Es hätte an dem Hilfsangebot aber auch nichts geändert, wie Heinrichs vom Frankfurter Verein verriet: „Unsere Aufgabe ist ja auch die Resozialisierung von Straftätern.“ Wie die mutmaßliche Tatwaffe in das Männerwohnheim gelangt war, weiß Heinrichs nicht. Die Mitarbeiter selbst hatten die Metallstange gar nicht zu Gesicht bekommen, die Polizei habe die Stange gefunden, sichergestellt und das Zimmer, in dem der Streit stattgefunden hatte, versiegelt. „Wir haben auch nicht die Möglichkeit, die Bewohner zu kontrollieren“, sagt Heinrichs. Zudem sei das auch nicht zielführend. „Wenn wir die Bewohner kontrollieren, erweckt das den Eindruck, dass es üblich sei, Waffen mitzubringen.“

Ohnehin gibt es schon viele Obdachlose, die ungern in Hilfseinrichtungen nächtigen, aus Angst, ausgeraubt zu werden. Heinrichs hält entgegen, dass Brücken nicht sicherer sind und das Argument häufig von Obdachlosen vorgeschoben werde, die keine Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Für den jetzt festgenommenen 46-Jährigen dürfte sich die Frage der Unterkunft in absehbarer Zeit nicht stellen.