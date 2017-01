Frankfurt und Offenbach: Von Theologie bis Darstellende Kunst

Die Hochschulen in Frankfurt und Offenbach laden Schüler und ihre Eltern zu Infotagen ein. Es gibt auch Tipps zu Stipendien oder Freiwilligendiensten.

Maschinenbau studieren? Japanologie, Kunst oder doch Gender Studies? Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern und Lehrkräfte, können sich in der dritten Januarwoche bei den „Main Study“-Tagen über die zahlreichen Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten der lokalen Hochschulen und diverser externer Institutionen informieren.

Los geht es am Montag, 16., und Dienstag, 17. Januar, jeweils um 9 Uhr in der Frankfurter Fachhochschule („University of Applied Sciences“, UAS) am Nibelungenplatz 1. In Gebäude 4 präsentieren sich bis 14.45 Uhr die einzelnen Fachbereiche der UAS sowie andere Ausbildungsinstitutionen wie die Bundespolizeiakademie oder die Schule für Physiotherapie am Klinikum Höchst. Außerdem gibt es Tipps zu Stipendien und anderen Finanzierungsmöglichkeiten, Auslandsaufenthalten und Freiwilligendiensten. Extra für die Eltern zukünftiger Studierender findet eine Informationsveranstaltung am Montag, 17 Uhr statt.

Uni folgt am Mittwoch

Die Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen stellt am Dienstag, 17. Januar, um 14 Uhr in ihrem Hörsaal H1 auf dem Campus an der Offenbacher Landstraße 224 die Studiengänge Katholische Theologie und Philosophie vor. Am Mittwoch, 18. Januar, geht es weiter in der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, Schlossstraße 31. Hier präsentieren die Fachbereiche Kunst und Design ihre Angebote den Interessenten.

Programm Die komplette Programmbroschüre mit allen Einzelterminen steht unter www.frankfurt-university.de/mainstudy

Über die zahlreichen Studiengänge der Goethe-Universität können Interessierte sich am Mittwoch, 18. Januar, von 8.45 bis 16 Uhr im Hörsaalzentrum am Theodor-W.-Adorno-Platz auf dem Campus Westend informieren, sowie am Donnerstag, 19. Januar, zur gleichen Zeit im Otto-Stern-Zentrum auf dem naturwissenschaftlichen Campus Riedberg, Ruth-Moufang-Straße 2. Ähnlich wie in der Fachhochschule informiert auch die Goethe-Uni über Themen wie Studienfinanzierung oder Studium für Kinder aus Nichtakademikerfamilien. Außerdem vorgesehen sind Campusführungen sowie Präsentationen von Institutionen wie der Landespolizei, der Finanzverwaltung oder der Deutschen Flugsicherung. Für Eltern folgt noch die Veranstaltung „Uni kompakt“ am Samstag, 21. Januar, von 10 bis 13 Uhr auf dem Campus Westend.

Musik-, Tanz- und Schauspielbegeisterte können zu guter Letzt am Donnerstag, 19. Januar, von 14 bis 16 Uhr in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Eschersheimer Landstraße 29-39, vorbeischauen.