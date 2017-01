Frankfurt: Verletzte bei Feuer

Ein Kellerbrand in Ginnheim führt zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.

Großeinsatz für die Frankfurter Feuerwehr: Mehr als 100 Brandschützer haben am Mittwoch ein Feuer in der Franz-Werfel-Straße in Ginnheim bekämpft. Zwei Menschen erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das Haus war zunächst nicht mehr bewohnbar.

Ausgebrochen war das Feuer gegen 12 Uhr im Keller des dreigeschossigen Gebäudes. Dort hatte ein Handwerker Schweißarbeiten erledigt, wie die Polizei berichtete. Dabei entzündeten sich einzelne Gegenstände. Wegen des dichten Qualms hatten die Bewohner Schwierigkeiten, ins Freie zu gelangen; die Feuerwehr rettete einen Mieter über eine Drehleiter aus dem zweiten Stock. Nachdem die Menschen ihre Wohnungen verlassen hatten, wurden sie auf dem Gelände der Branddirektion betreut. geo