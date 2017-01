Frankfurt: Von Blindgängern und Bombenexplosionen

Am 8.1. wird die jüngst im Main gefundene Bombe entschärft. Schon jetzt stehen Absperrungen und ein Sichtschutz am Holbeinsteg. Foto: Andreas Arnold

Am Sonntag wird die jüngst im Main gefundene Bombe entschärft. Im Großraum Frankfurt hat es auch in der jüngeren Vergangenheit viele explosive Funde gegeben. Eine Übersicht.

Wenn am Sonntag das Interconti am Main geräumt wird, werden bei den Verantwortlichen eines anderen Hotels in der Stadt womöglich unliebsame Erinnerungen wach. Im Mai 2013 musste das Radisson-Hotel am Rande der City West ebenfalls geräumt werden und zwar gleich drei Mal innerhalb von drei Wochen. Drei Mal alle Gäste verärgern und alle Tagungsteilnehmer ausladen. „Wir sind froh, wenn es endlich mal vorbei ist“, bekannte General Manager Andreas Stöckli.

Drei Bombenfunde innerhalb von drei Wochen auf einer vergleichsweise kleinen Baustelle, das war selbst für Frankfurter Verhältnisse ungewöhnlich.

2013 gab es auch auf der anderen Seite des Mains ungewöhnlich viele Bombenfunde. Obwohl – genauer gesagt fanden sich die Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg im Main. Beim Bau der Carl-Ulrich-Brücke kam es zu Verzögerungen, weil der Kampfmittelräumdienst unerwartet viele Bomben, Granaten und Munition auf dem Grund des Flusses fand. Dabei handelte es sich aber nicht um Fliegerbomben, die von den Alliierten abgeworfen wurden, sondern tonnenweise um Material der deutschen Wehrmacht, das offenbar in den letzten Tagen des Krieges versenkt worden war.

40 Blindgänger im Jahr Der Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt findet etwa 40 Blindgänger im Jahr. In den meisten Fällen werden sie auf Baustellen gefunden, bei denen die Aushubarbeiten tiefer gehen als bei Bebauungen unmittelbar nach dem Krieg. « zurück 1 | 4 weiter »

2014 war im Grenzgebiet zwischen Offenbach und Frankfurt eine weitere Bombe direkt an der A3 gefunden worden. Die Zehn-Zentner-Bombe verfügte über einen chemisch-mechanischen Langzeitzünder. Sie gelten als besonders gefährlich, da sie keine Erschütterung von außen brauchen, um urplötzlich doch noch zu explodieren. Die Bombe wurde kontrolliert gesprengt und riss dabei ein zehn Mal fünf Meter großes Loch in die Fahrbahndecke. Die A3 musste während der Sprengungs- und Sanierungsarbeiten mehrere Tage gesperrt bleiben.

Keine Panikmache

Dass es sich bei dieser kontrollierten Sprengung nicht nur um Panikmache der Experten handelt, hatte sich schon ein Jahr zuvor in Gießen gezeigt, als auf einem Feld völlig unerwartet ein Blindgänger mit einem solchen Langzeitzünder explodierte und einen vier Meter tiefen Krater riss. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Dagegen gab es 2015 auf einem Schrottplatz an der Hanauer Landstraße einen falschen Alarm. In einer größeren Lieferung Schrott aus dem Kreis Offenbach steckte auch eine 50-Kilo-Bombe. Nach einiger Aufregung stellte sich heraus, dass die Zünder bereits während des Kriegs ausgebaut worden waren und der Sprengkörper einfach liegengelassen wurde.

Im März 2016 fand der Bombentourismus dann in umgekehrter Richtung statt: Nach Aushubarbeiten zum Terminal 3 des Flughafens karrte ein argloser Lastwagenfahrer das Erdreich samt einer 50-Kilo-Bombe in die Offenbacher Innenstadt. Für die Entschärfung mussten Gebäude und Büros im Umkreis von 100 Metern geräumt werden.

Es sollte nicht der einzige Bombenfund im Jahr 2016 bleiben. Bereits im Februar war ein Blindgänger im Riederwald entschärft worden; rund 350 Menschen wurden evakuiert. Im April fand sich dann bei den Bauarbeiten zur Messehalle 12 eine 120-Kilo-Bombe. Die bislang letzte Bombe auf Frankfurter Gemarkung wurde im August auf der Baustelle von Gateway Gardens am Flughafen entdeckt. Die A3 und die B43 mussten gesperrt, der Langzeitzünder konnte entschärft werden.