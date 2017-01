Frankfurt-Zeilsheim: Feuer zerstört Gartenhütte

24 Wehrleute waren in Zeilsheim im Einsatz. Foto: Feuerwehr Frankfurt am Main

Ein Feuer bricht in einer Gartenhütte in Frankfurt-Zeilsheim aus. Die Dachhaut muss für die Brandbekämpfung geöffnet werden.

Ein Feuer hat am Montagabend in einer Gartenlaube in Zeilsheim gewütet. Als die ersten Feuerwehrleute kurz vor 23 Uhr eintrafen, brannte die massive Hütte bereits in ganzer Ausdehnung.

24 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Zeilsheim hatten allerhand zu tun: Zunächst musste die Wasserversorgung sichergestellt und die Dachhaut der Hütte geöffnet werden. Unter Atemschutz wurde der Brand bekämpft. Die Wehren waren zwei Stunden lang im Einsatz. Am Dienstagmorgen wurde durch eine abschließende Kontrolle noch einmal sichergestellt, dass keine Glutnester unentdeckt geblieben waren.

Menschen wurden nicht verletzt. Zur Schadenshöhe und zur möglichen Ursache des Brandes gab es zunächst keine Angaben.