Frankfurter Ahmadiyya-Gemeinde: Werben für ein positives Islambild

Anhänger der Religionsgemeinschaft Ahmadiyya verteilen auf der Zeil Broschüren. Häufig werden sie mit salafistischen Missionaren verwechselt.

Als der Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens FES ihm riet, seine Broschüren doch in den Müll zu werfen, und statt auf der Zeil rumzustehen, doch lieber Deutsch zu lernen, fiel Faisal Javed nur eine Reaktion ein. Freundlich bleiben und mit den wenigen Brocken Deutsch, die er schon beherrscht, die Situation beruhigen. Es ging glimpflich aus, auch wenn es nicht schön war. „Ich bin schließlich hergekommen, damit meine Seele Frieden findet“, sagt der 30-Jährige auf Englisch. Dann wendet er sich wieder den Einkäufern zu, die am Samstagmittag die Station Konstablerwache auf Höhe des Bienenkorbhauses verlassen.

Frieden hat Javed in seinem Geburtsland Pakistan nicht gefunden. Vor zwei Jahren kam er nach Deutschland. Er selbst würde sich als Muslim bezeichnen. Das sieht indes ein Großteil der muslimischen Welt anders. Javed ist Anhänger der Religionsgemeinschaft Ahmadiyya, einer islamischen Konfession, manche sagen Sekte. Und als Ahmadi sieht er es als seine Pflicht an, für ein positives Islambild zu werben. So wie die anderen 30 seiner Glaubensbrüder, die es im Laufe dieses Samstags auf die Zeil zieht. Meist stehen sie an Zugängen zu den S-Bahnstationen und strecken den Passanten die Broschüren entgegen. „Muslime für Frieden, Freiheit, Loyalität“, lautet der Titel. Darunter ist die Deutschlandfahne abgebildet. Ab und an, bleibt jemand stehen und liest. Ab und an ergibt sich ein Gespräch.

Keine unumstrittene Gemeinde

„Ab 14 Uhr ist unsere Rush-Hour, wenn die Leute ihre Einkäufe fertig haben“, scherzt Sumair Ahmet. Er ist Ansprechpartner der Ahmadiyya Jugend in Frankfurt – wohlgemerkt des männlichen Teils, denn die weiblichen Jugendlichen sind in einer eigenen Vereinsstruktur organisiert. Er selbst steht an keinem S-Bahn-Zugang. Er ist ständig unterwegs zwischen dem östlichen und dem westlichen Ende der Zeil. Ansprechbar wenn etwas schiefgehen sollte.

Kann etwas schiefgehen, wenn Muslime – wie oft gefordert – ihre Loyalität zur Mehrheitsgesellschaft bekunden? „Sie wissen ja, dass der Islam teilweise im Fadenkreuz gesellschaftlicher Kräfte steht“, sagt Ahmet. Natürlich gibt es immer wieder Unfreundlichkeiten, Beschimpfungen. Manche Passanten verwechseln sie mit den salafistischen Missionaren, die auch oft auf der Zeil unterwegs sind – auch von ihnen wurden die Ahmadis schon bedroht. „Aber wir stellen uns ja hier auch nicht hin und erwarten, mit Blumensträußen begrüßt zu werden.“

Die Ahmadiyya ist keine unumstrittene Gemeinde. Andere Muslime werfen ihnen Häresie vor, weil sie nicht daran glauben, das Mohammed der letzte aller Propheten war. Säkulare Kritiker bemängeln auch bei der Ahmadiyya ein grundsätzlich fundamentalistisches Islamverständnis. „Solche Fragen klären sich im Dialog“, sagt Ahmet.