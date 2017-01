Frankfurter Berg: Baustart für Main-Weser-Bahn

Der Ausbau für die Main-Weser-Bahn am Frankfurter Berg kann beginnen. Foto: Peter Jülich

Die Deutsche Bahn und das Land Hessen werden am Frankfurter Berg aktiv. Ab Sommer sollen die Gleise an der S-Bahn-Station erweitert, die Unterführung saniert und die Omegabrücke über der Homburger Landstraße erneuert werden.

Das könnte das Ende einer jahrzehntelangen Diskussion sein: Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn jetzt mitteilte, soll ab Sommer die S-Bahn-Station Frankfurter Berg umgebaut werden. Geplant sei, die vorhandenen zwei Gleise auf vier zu erweitern, unter anderem um Platz für die Main-Weser-Bahn zu schaffen. „Zeitnah“, so ein Sprecher, solle dann auch die Unterführung der Station saniert werden. Das Land wird die Omegabrücke, die über die Homburger Landstraße führt, erneuern.

Der Baubeginn wurde schon mehrfach verschoben. 2007 hieß es, dass man 2008 anfangen könne. Dann war das Jahr 2015 angepeilt, daraus wurde schließlich 2017, ohne konkreten Termin. Dazwischen lagen Klagen von Bürgerinitiativen, die damit aber vor Gericht scheiterten.

Hannelore Otto, eine der Vorkämpferinnen unter den Anwohnern, kann nur müde lächeln, wenn sie an einen möglichen Baubeginn denkt. Sie war seit 1994 engagiert, „so lange reden wir schon von einem Ausbau“. Sie hat sich nach den abgewiesenen Klagen zurückgezogen, wohnt nicht mehr in Berkersheim, findet den Ausbau des Bahnhofs an sich auch „eine wunderbare Sache“. Nur sei eben längst nicht geklärt, wie es auf dem Rest der Strecke weitergehe. „Wahrscheinlich wird der Berliner Flughafen eher gebaut“, sagt sie süffisant.

Der Sprecher der Bahn dagegen betont, dass erst vergangene Woche der Baubeginn für den Sommer festgelegt wurde. Details wollte er nicht nennen - außer, dass auch die Unterführung an der S-Bahn-Station endlich dsaniert werden soll. Viele Menschen meiden sie, weil sie zu dunkel und zu schmutzig sei.

Doch nicht nur unterhalb der Gleise soll gebaut werden. Auch die Omegabrücke der Homburger Landstraße (L 3003) über die Gleise wird ab diesem Jahr erneuert. Die Arbeiten sind Teil der Sanierungsoffensive des hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung. Diese sieht vor, die bestehende Stahlfachwerkbrücke durch eine Stahlverbundbrücke zu ersetzen. Während der Arbeiten stehe eine Behelfsbrücke für den Verkehr zur Verfügung.

Laut Ministerium sollen im letzten Quartal diesen Jahres die vorbereitenden Arbeiten beginnen. In den Osterferien 2018 folgen dann der Abriss der Brücke und die Aufstellung des Ersatzes. Geschätzte Kosten: 4,2 Millionen Euro, so ein Sprecher.

Robert Lange freut sich. Für den Vorsitzenden des Ortsbeirates 10 ist dieses Projekt überfällig: „Ich begrüße es sehr“. Der CDU-Mann sieht vor allem eine Entlastung für den alten Ortskern von Bonames. So gebe es auf dem Weg vom Frankfurter Berg nach Bonames eine Großbäckerei, die von Lastwagen beliefert wird. Diese könnten die bisherige Brücke aber nicht immer nutzen, da sie nur Fahrzeuge bis zu einem gewissen Gewicht zulasse.