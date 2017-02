Frankfurter Partnerstadt: „Solidarität mit Eskisehir“

Das Leben in Eskisehir spielt sich vor allem am Fluss Porsuk ab. Foto: picture alliance / AA

Oberbürgermeister Peter Feldmann möchte mit der Reise der Frankfurter Delegation in die Türkei ein Zeichen setzen.

Der Turkish-Airlines-Flug 1592 landete um kurz nach 20 Uhr auf dem Flughafen Atatürk in Istanbul. Mit einer 20-köpfigen Delegation ist Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Sonntag in der Türkei eingetroffen. Auf dem Programm der bis Mittwoch geplanten Reise steht vor allem der Besuch von Frankfurts Partnerstadt Eskisehir – eine der wenigen Großstädte in der Türkei, die nicht von der AKP Präsident Recep Tayyip Erdogans regiert wird.

Herr Feldmann, was ist das Ziel Ihrer Reise nach Eskisehir?

Sie ist als Solidaritätsreise gedacht. Wir wollen damit die demokratischen Kräfte in unserer Partnerstadt Eskisehir und in der Türkei unterstützen. Das hat unser Stadtparlament am Ende des letzten Jahres so beschlossen. In diesen Zeiten wollen wir unsere Kontakte zur Partnerstadt noch einmal intensivieren. Im Vordergrund stehen natürlich politische Termine mit Oberbürgermeister Yilmaz Büyükersen und dem Gouverneur von Eskisehir, Azmi Celik. Außerdem wollen wir in Istanbul Gespräche mit Oberbürgermeister Kadir Topbas führen.

Wie ist derzeit die politische Situation in Eskisehir?

Eskisehir gehört zu den wenigen Städten, die nicht von der AKP regiert werden. Yilmaz Büyükersen gehört der CHP an. Wir hatten ihm bereits im August 2016, als sich die Situation in der Türkei zuspitzte, unsere Solidarität übermittelt. Allerdings stehen vor allem die Metropolen Ankara und Istanbul im Mittelpunkt der politischen Entwicklungen in der Türkei. Die kommunalen Strukturen unserer Partnerstadt sind bisher von den Ereignissen nicht betroffen.

Wenige Wochen vor der Abstimmung über das Präsidialsystem in der Türkei könnten Anhänger von Präsident Erdogan eine solche Solidaritätsreise als Einmischung in innertürkische Angelegenheiten werten. Mit welchen Reaktionen rechnen Sie in der Türkei?

Wir wollen eine gute Zusammenarbeit mit allen Entscheidungsträgern in der Türkei. Doch auch sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass es der Wunsch der politischen Gremien in Frankfurt war, diese Reise zu unternehmen, um Solidarität mit denen zu bekunden, die die demokratischen Werte unterstützen. Das begrüße ich ausdrücklich. Wir verurteilen selbstverständlich Terroranschläge wie auch den Militärputsch in der Türkei. Werte wie Presse- und Meinungsfreiheit sind für uns aber wichtige unverrückbare Grundwerte unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wir wissen, diese Werte zählen auch in der Türkei. Deswegen ist es wichtig, in schwierigen Zeiten für diese Werte einzustehen.

Peter Feldmann führt die Frankfurter Delegation an. Foto: peter-juelich.com

Mit welchen Reaktionen rechnen Sie in der türkischen Community in Frankfurt?

Die Community beobachtet die Ereignisse in der Türkei sehr genau. Ich habe bisher nur positive Signale bekommen. Man freut sich allenthalben über das Interesse unserer Stadt an der Lebenssituation der Menschen in der Türkei. Das wird auch als Wertschätzung gegenüber unseren Migranten und deren Herkunftsfamilien begriffen.

Beim Blick auf das Programm der Reise fällt auf, dass es keine Wirtschaftstermine gibt, die sonst bei jeder Reise in eine Partnerstadt anstehen. Was sind die Hintergründe?

Mir ist wichtig, dass der Grund der Reise – die Solidarität mit unseren Partnern in der Türkei – nicht durch andere Themen überlagert wird. Die wirtschaftlichen Themen mit Istanbul und Eskisehir sind unbenommen wichtig und werden weiter vorangetrieben. Wir haben auch Wirtschaftsvertreter und die Frankfurt-Rhein-Main International Marketing in unserer Delegation dabei.

Dafür steht ein Besuch der Anadolu-Universität in Eskisehir auf dem Programm der Reise. Was versprechen Sie sich von diesem Termin?

Es gab Informationen, dass es an Universitäten Entlassungen gab. Ich möchte mir ein Bild vor Ort davon machen. Natürlich wird auch die Zusammenarbeit mit der Frankfurter Fachhochschule, der University of Applied Sciences, eine Rolle spielen.

Interview: Georg Leppert