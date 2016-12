Frankfurter Zoo: Ein Handy für den Berggorilla

Wer der bedrohten Natur helfen will, wirft sein altes Mobiltelefon in den Sammelbehälter im Frankfurter Zoo. Erstaunlich, was in so einem Gerät alles drinsteckt.

Im Zoo kann man sein altes Handy abgeben. Die meisten Besucher haben die umgebauten alten Rotweinfässer schon gesehen. Wie wichtig das ist, besonders für Menschenaffen, darauf hat die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) zum Jahresende hingewiesen – jetzt, da viele zu Weihnachten unterm Baum ein neues Smartphone gefunden haben.

Man glaubt ja gar nicht, was in so einem Mobiltelefon alles drin ist. E-Mails, na klar. Internet. Musik. Facebook, Twitter, WhatsApp. Logisch. Ein Fotoapparat ist auch in jedem Smartphone drin. In dem Telefon finden sich aber auch ganz handfeste wertvolle Edelmetalle – Kupfer, Gold, Silber. Auch Kobalt-Anteile und sogenannte Seltene Erden wie das Mineral Tantal.

Nicht viel natürlich im einzelnen Gerät, aber es summiert sich durchaus. 2,4 Tonnen Gold, 26 Tonnen Silber und 876 Tonnen Kupfer stecken in 100 Millionen abgelegten Handys, die unbenutzt in deutschen Schubladen herumliegen. Und sie sind nur ein Teil der nutzlos aufbewahrten Zweit-, Dritt- und Viertgeräte. Die Gesamtzahl dürfte inzwischen auf 160 Millionen ausrangierter Mobiltelefone angewachsen sein, berichtet Michael Kauer, Projektleiter der Naturschutzbotschafter von Zoo und ZGF.

Was heißt das? Der Bedarf an Rohstoffen für Handys sei „unglaublich hoch“, sagt Kauer: „Landschaften werden dafür unwiederbringlich zerstört.“ 1,4 Milliarden Telefone gingen voriges Jahr weltweit über die Ladentische oder durch die Paketdienste, die Zahl allein in Deutschland wird für 2016 auf 28 Millionen geschätzt. Das nötige Tantal dafür stammt aus dem Coltan-Erz an den Hängen der Virunga-Berge in der Demokratischen Republik Kongo. Kauer: „Der dortige Bergbau bedroht die Heimat der weltweit letzten 880 Berggorillas.“

Die dramatischen Umstände gingen in den vergangenen Jahren durch die Medien, aber an der Lage für die Primaten hat sich nicht viel geändert – sie ringen ums Überleben ihrer Art. Ein ähnliches Bild bietet sich im tropischen Südamerika: In der Region von den Anden bis hinunter ins Tiefland des Amazonas, einer Gegend mit besonders hoher Artenvielfalt, wird das Edelmetall illegal unter Einsatz von Quecksilber aus den Flüssen gewaschen, was „eine unglaubliche Umweltkatastrophe“ verursacht, wie Michael Kauer moniert.

Todesursache unklar Das kleine Baumkänguru, das im November im Zoo ums Leben kam, ist offiziell an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben. Das ergab die Untersuchung der Tierpathologie in Gießen. Über die genaue Ursache gebe es keinen klaren Anhaltspunkt, teilte die Zoo-Pressestelle auf Anfrage der FR mit: „Die Tiermediziner fanden keine Hinweise auf eine Infektion oder ein Trauma." Das Goodfellow-Baumkänguru ist in seiner Heimat Papua-Neuguinea stark vom Aussterben bedroht. Die Geburt im Frankfurter Zoo in diesem Jahr hatte für viel Aufsehen gesorgt; sie war die einzige Nachzucht der Art 2016 in Deutschland. ill

Die Handysammlung der ZGF, des Zoos und ihrer Partner soll den Druck auf die Naturgebiete ein wenig lindern, indem sie die verarbeiteten Stoffe in den Produktionskreislauf zurückbringt. Seit 2009 läuft die Sammlung; zu den Zoo-Öffnungszeiten kann jeder sein Mobiltelefon in die Tonne werfen und dem Gorilla damit etwas Gutes tun. Schulen, Vereine, Unternehmen machen mit und starten eigene Sammlungen. Erst kürzlich lieferten junge Leute aus der Georg-Kerschensteiner-Berufsfachschule (Obertshausen) drei Sammelboxen voller Telefone im Zoo ab.

Wer sich seines Smartphones entledigt, ist nicht nur um die 80 bis 100 Gramm Gerätegewicht erleichtert. Ein einzelnes Handy kommt laut ZGF in der Herstellung auf einen „ökologischen Rucksack“ von gut 75 Kilo, wenn man Rohstoffe und Stromverbrauch mitrechnet.

Die Stiftungen des Flughafens und der Naspa unterstützen das Projekt etwa mit Beiträgen zu Flyern, Postern und Sammelboxen; diese Hilfsmittel können im Projektbüro der Naturschutzbotschafter kostenlos angefordert werden.

Infos: www.zgf.de/handy.