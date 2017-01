Gesundheitsdezernent Frankfurt: Koalition setzt Stefan Majer durch

Von Claus-Jürgen Göpfert, Georg Leppert

Der Grüne Stefan Majer bleibt für weitere sechs Jahre Gesundheits- und Personaldezernent in Frankfurt. Die Koalition votiert für ihn. Kritik kommt aus den Reihen der Oposition.

Am Rande des Plenarsaals erinnern sich die Älteren zurück. An einen studierten Theologen, der 1999 als Mitarbeiter bei den Grünen im Römer begann. Vorher bei der Aidshilfe den ambulanten Pflegedienst geleitet hatte, immer engagiert für den „Frankfurter Weg“ der Drogenpolitik, also auch konkrete medizinische Hilfe für Drogenkranke. Für Stefan Majer schließt sich am Donnerstagabend ein politischer Kreis. Der heute 58-jährige wird für weitere sechs Jahre als hauptamtlicher Stadtrat gewählt, er soll weiter als Dezernent für Gesundheit und Personal arbeiten.

Mehr dazu

59 Römer-Politiker stimmen für Majer. Da die Koalition aus CDU, SPD und Grünen an dem Abend mit 57 Abgeordneten vertreten ist, heißt das: Majer hat von der Opposition mindestens zwei Stimmen bekommen. Die Anträge von FDP und AfD auf Verkleinerung des hauptamtlichen Magistrats werden von der Römer-Koalition hingegen ebenso abgelehnt wie das Begehren der Linken, ein Dezernat für Migration, Antidiskriminierung und Antirassismus zu schaffen – statt Majer eine weitere Amtszeit als Gesundheitsdezernent zu ermöglichen. „Wir hätten gar nichts dagegen, wenn Stadtrat Majer dann dieser Dezernent wird – auch wenn die Grünen dafür besseres Personal hätten“, so Linken-Fraktionschefin Dominike Pauli.

Pauli zeichnet ein düsteres Bild von der Stadt, spricht von der sozialen Spaltung und sagt, mit Blick auf Majers Amtszeit als Verkehrsdezernent, die Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr Frankfurts gehörten zu den höchsten in ganz Deutschland. Die FDP lastet Majer unter anderem „das Desaster beim Umbau der U 5“ an, so die Fraktionsvorsitzende Annette Rinn – also die monatelange Verzögerung und Verteuerung der Haltestellen-Umgestaltung. Auch die Ausweitung der Umweltzone auf das gesamte Stadtgebiet geißelt die Liberale als „sinnlosen Aktionismus“.

„Immer konstruktiv an der Sache arbeitend“

Schließlich greift sie die jüngste Kostenexplosion beim Neubau des Klinikums Höchst auf – von der habe Majer „länger gewusst“. Die Grünen hätten nach der Kommunalwahl „zwei Dezernate von der Resterampe“ bekommen – so sei „noch ein Pöstchen geschaffen“ worden. Patrick Schenk von den rechtspopulistischen Bürgern für Frankfurt (BFF) nennt die Römer-Koalition verächtlich die „Magistratsposten-Beschaffer“.

Allein, es hilft nichts. Die Koalition setzt Majer durch. Grünen-Fraktionschef Manuel Stock lobt Majers Arbeit „mit Engagement und Sachverstand“. Er kämpfe als Personaldezernent für eine „gut aufgestellte Verwaltung“. Er stehe weiter für den „Frankfurter Weg“ in der Drogenpolitik.

Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael zu Löwenstein findet nur anerkennende Worte für den Dezernenten. Die CDU schätze ihn seit langem, als „umgänglich“ und „immer konstruktiv an der Sache arbeitend“. SPD-Fraktionschefin Ursula Busch erwartet, dass sich Majer weiter „gewissenhaft und korrekt, zum Nutzen der Stadtgesellschaft“ engagieren werde. Und noch ein ungewöhnliches Lob von ihr: Majer drücke sich durch seinen Kleidungsstil persönlich aus, er sei „modisch up to date“. Dann nimmt der Gewählte die Glückwünsche entgegen – natürlich im großkarierten Sakko mit Weste.