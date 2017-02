Großprojekte in Frankfurt: Mehr Personal soll sparen helfen

Großprojekte wie der Neubau des Höchster Klinikums werden immer teurer. Die Stadt diskutiert, wie sich die Bauausgaben in den Griff bekommen lassen. Der Personaldezernent verspricht zusätzliche Stellen ab 2018.

Angesichts der Kostenexplosion beim Neubau des Klinikums Höchst fordern die Linken eine entschiedene Verstärkung des Personals im städtischen Hochbauamt. Die nötigen Investitionen für den ersten Bauabschnitts der neuen Klinik sind um noch einmal 50 Millionen Euro auf jetzt 286 Millionen Euro gestiegen. Der Anteil der Stadt Frankfurt liegt nun bei 231 Millionen Euro.

Für den zweiten Bauabschnitt, der von 2019 an unter anderem ein neues Funktionsgebäude umfasst, werden derzeit weitere 44,9 Millionen Euro kalkuliert. Der dritte Bauabschnitt mit Altersmedizin und Psychiatrie ist derzeit noch nicht präzise geplant, wie Personal- und Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) der FR sagt.

„Wir zahlen jetzt den Preis dafür, dass das Personal im städtischen Hochbauamt in den letzten Jahren so drastisch zusammengestrichen worden ist“, erklärt die Fraktionsvorsitzende der Linken, Dominike Pauli, im Gespräch mit der FR. Mit mehr qualifiziertem Personal in der städtischen Verwaltung hätte die negative Kostenentwicklung vielleicht verhindert werden können. Gerade im Hochbau- und im Planungsamt beschäftige die Stadt jedoch immer mehr schlecht bezahlte Mitarbeiter mit Zeitverträgen. „Für schlechtes Geld ist keine gute Expertise zu bekommen“, urteilt die Linke.

Beispiele Ob Palmengarten-Gesellschaftshaus, ob Altstadt oder Bühnen-Werkstätten: Viele Bauprojekte der Stadt sind in den zurückliegenden Jahren erheblich teurer geworden als geplant. « zurück 1 | 9 weiter »

Personaldezernent Majer kündigt im Gespräch mit der FR neue Stellen für das geplante neue Hochbau- und Liegenschaftsmanagement der Stadt an, das in Zukunft das Hochbauamt ersetzen soll. „Diese Stellen sind in Vorbereitung und müssen mit dem Haushalt und Stellenplan 2018 beordnet werden“, sagt er.

FDP: Stadt soll genauer kalkulieren

Die FDP im Römer fordert einen politischen Kurswechsel, um Kostenexplosionen bei städtischen Bauprojekten künftig zu verhindern. „Es muss dringend etwas geschehen“, verlangt die Fraktionsvorsitzende Annette Rinn. Sie fordert den Magistrat auf, sich Rat und Sachverstand in der privaten Wirtschaft zu holen. „Die Stadt muss künftig die Baukosten großer Projekte genauer kalkulieren“, sagt die FDP-Politikerin.

Majer wiederum verweist darauf, dass die Stadt sich mit dem Geschäftsführer der Zentralen Errichtungsgesellschaft (ZEG) für das Klinikum, Karsten Valentin, einen bundesweit anerkannten „absoluten Fachmann“ geholt habe.

Die CDU sieht keine Chance mehr, die neue Kostenhöhe von 286 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt der künftigen Städtischen Kliniken noch zu senken. „Ich wäre schon hochzufrieden, wenn die Ausgaben nicht noch weiter anstiegen“, erklärt Fraktionsvorsitzender Michael zu Löwenstein. Doch da sei „Skepsis leider berechtigt“.

Mehr dazu

Der CDU-Politiker kennt „keine einfache Lösung“, um Kostenexplosionen zu verhindern. Die Ursachen für gestiegenen Ausgaben in Frankfurt seien im Einzelfall zu unterschiedlich.

So sei der Kostenanstieg für die U-Bahn ins Europaviertel – ein Plus von 72 Prozent – angesichts des schwierigen Baugrunds und der nötigen teuren Bohrtechnik kaum zu verhindern gewesen.

Die rechtspopulistische AfD versucht, aus der Kostenexplosion beim Klinikum Höchst politisches Kapital zu schlagen. In einer Anfrage sieht der AfD-Fraktionsvorsitzende Rainer Rahn „dringenden Klärungsbedarf“. So will die AfD wissen, seit wann genau der Magistrat von der neuen Kostenhöhe wusste und wann die Stadt dem Generalunternehmer für diese Summe den Zuschlag erteilte.