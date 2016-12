Hassia in Frankfurt: Wasser aus 85 Metern Tiefe

Von Denis Hubert

Am Ortsrand von Berkersheim betreibt Getränkehersteller Hassia die einzige Mineralquelle Frankfurts. Durch unterirdische Leitungen fließt das Wasser nach Bad Vilbel.

Es ist nicht mehr als ein kleines Häuschen, das auf den Ursprung des Berkersheimer Wassers hinweist. Auf einem Feld am nördlichen Ortsrand, wo der Eschbach in die Nidda fließt, liegt die Quelle 85 Meter tief in der Erde. Dort gewinnt das Familienunternehmen Hassia sein Wasser für die Marke Azur. „Es ist die einzige Mineralwasserquelle auf Frankfurter Gemarkung“, sagt Marketing-Geschäftsführer Ullrich Schweitzer.

Seit 1978 existiert die Quelle, die ein Management regelmäßig wartet. Bereits in den 30er-Jahren war bekannt, dass es dort Mineralwasser gibt. Doch Geohydrologen mussten zunächst feststellen, ob sich die Flüssigkeit als Trinkwasser eignet. Das tut sie. „Es ist ein Naturprodukt, an dem überhaupt nichts verändert wird“, betont Schweitzer.

Natürliches Mineralwasser muss direkt am Quellort in die für den Verbraucher vorgesehenen Verpackungen abgefüllt werden. Da es wegen seines Gehalts an Mineralstoffen und Spurenelementen eine ernährungsphysiologische Wirkung haben kann, wird kontinuierlich geprüft, ob die Substanzen korrekt zusammengesetzt sind.

Dass man die Azur-Quelle von außen erkennen kann, ist nicht selbstverständlich. „Die Quellen sehen alle unterschiedlich aus“, sagt Sprecherin Sibylle Trautmann. „Die meisten sieht man oberirdisch gar nicht.“ Insgesamt 52 Brunnen im Rhein-Main-Gebiet sind im Firmenbesitz; 30 davon werden aktiv genutzt.

Aus der Berkersheimer Quelle gewinnt Hassia jedes Jahr rund 60 Millionen Liter Wasser. Eine unterirdische Leitung befördert es ins rund sechs Kilometer entfernte Bad Vilbel, wo das Unternehmen seinen Stammsitz hat. Dort kommt die Flüssigkeit in einen Rohwasserbehälter. Innerhalb von drei Tagen wird das Wasser belüftet, von Eisen befreit, mit Kohlensäure zersetzt und abgefüllt.

Das Azur-Wasser sei kalziumreich und – im Unterschied zur Elisabethenquelle – eher mineralstoffhaltig, erklärt Schweitzer. Die Marke Azur bietet Hassia in drei Varianten an: spritzig, medium und still. „Medium ist das derzeit am stärksten nachgefragte Segment“, sagt Schweitzer.

Der Betrieb der Hassia Mineralquellen GmbH geht auf den Getränkehändler Johann Philipp Wilhelm Hinkel zurück, der 1864 auf dem Familiengrundstück an der Frankfurter Straße eine erste Quelle erschloss. Die Getränkeproduzenten haben auch zur Entwicklung Bad Vilbels beigetragen. So wurde die Quelle im Kurpark als Heilquelle staatlich anerkannt. Dank ihr darf sich die Stadt heute Kurort nennen.