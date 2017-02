Heddernheim: Neuer Künstler gesucht

Von Klaas Mucke

Die Stadt hat den Plan für die Gedenkstätte des Arbeitserziehungslagers Heddernheim überarbeitet. Die Eröffnung verzögert sich.

Dieses Jahr schaffen wir es auf jeden Fall“, beteuert Kirsten Grote-Bär vom Frankfurter Kulturamt. Die Gedenkstätte des ehemaligen Arbeitserziehungslagers soll im Laufe des Jahres endgültig eröffnet werden. In den vergangenen Jahren war der Platz um die erhaltene Zelle des nationalsozialistischen Straflagers am Oberschelder Weg umgestaltet worden. Doch ganz fertig sind die Arbeiten noch immer nicht.

„Wir warten lieber noch und machen es dann richtig“, sagt Grote-Bär über die Eröffnung, die eigentlich schon für Ende 2016 geplant war. Zwei Stelen sollten an der Gedenkstätte noch angebracht werden. Darauf wollte die Stadt die Namen der Gefangenen und Getöteten des einstigen Gestapo-Lagers aufführen. Doch die Recherchen sind längst nicht abgeschlossen. Immer wieder tauchen neue Dokumente auf, andere sind gar nicht zugänglich. Die Liste derer, die im Arbeitslager inhaftiert waren oder sogar darin umkamen, wird eventuell nie vollständig sein. „Deswegen haben wir uns dagegen entschieden, die Namen in Stein zu meißeln“, sagt Sprecherin des Kulturamts. Die ursprüngliche Planung wurde verworfen.

Statt zweier kleiner Stelen soll es nun nur eine große geben, auf der ein QR-Code angebracht ist. Smartphone-Besitzer können den Code scannen und werden dann auf eine Internetseite gelotst, auf der sie eine Liste der ehemaligen Häftlinge und Getöteten finden, die dem jeweils aktuellen Forschungsstand entspricht.

Um diesen Wunsch der Stadt und der Ortsvorsteher umzusetzen, benötigt das Kulturamt jedoch einen neuen Künstler. Bernd Fischer, der das bisherige Konzept der Gedenkstätte erarbeitet und ausgeführt hatte, steht für den aktuellen Auftrag nicht zur Verfügung, sagt Grote-Bär. „Wir arbeiten daran, einen neuen Künstler zu finden.“ Ist der Prozess abgeschlossen und die Stele aufgestellt, sei der Gedenkort als Gesamtanlage komplett. Dann könne die offizielle Eröffnung gefeiert werden.

Alleine das LED-Band hat 23 000 Euro gekostet. Foto: Christoph Boeckheler

Vor zehn Jahren hatten Ortsvertreter den Zustand der Gedenkstätte am Oberschelder Weg beklagt. An dem Platz häufe sich der Müll, es müsse dringend etwas getan werden. Im Jahr 2008 regte der Ortsbeirat in einer Initiative dann die gesamte Umgestaltung des Ortes an.

Inzwischen sind die Grünflächen restauriert, eine großzügige Treppe führt von der Ludwig-Reinheimer-Straße herunter an den Ort. Bis dahin hatte die Gedenkstätte versteckt gelegen und war nur vom Oberschelder Weg aus zu erreichen. 26 000 Euro hat der Ortsbeirat aus seinem eigenen Budget in die Umgestaltung des Areals gesteckt, der an das Lager erinnert, das die Geheime Staatspolizei der Nationalsozialisten in den Jahren 1942 bis 1945 an dieser Stelle betrieben. Rund 5000 Euro wird die Errichtung der Stele kosten, sagt Ortsvorsteher Klaus Nattrodt (CDU).

Der teuerste Teil der Installation ist ein LED-Band, das die Stadt vergangenes Jahr im Inneren der Zelle angebracht hat. Auf dem Band soll in einer leuchtenden Schrift über das Arbeitserziehungslager informiert werden. Bisher leuchtet zwar noch nichts, doch das Leuchtband funktioniere, sagt Nattrodt. Es sei lediglich ausgeschaltet. Angeschaltet werden soll es aber erst zur Eröffnung. „Wir müssen nur noch auf den Knopf drücken.“