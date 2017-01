Heimtextil 2017: Die Kamera über dem Bett

Heute beginnt die Heimtextil 2017 in Frankfurt. Da bekommt das Fachpublikum schon mal die Wohntrends zu sehen. Von LED-Lichtern auf der Tapete über virtuelle Brillen im Schlafzimmer hin zu Bademänteln, die Vitamin E abgeben.

Der Spiegel über dem Bett ist etwas für Anfänger. Mittlerweile gibt es Kameras, die alles was im Bett passiert, dann hübsch auf den TV-Bildschirm oder die digitale Wand übertragen. „Das natürlich ist auch ein Augenzwinkern auf den Selfie-Wahn. Aber in Paris gibt es tatsächlich ein Hotel, wo man sogar seine Bilder vom Eiffelturm über eine App direkt in sein Hotelzimmer auf die digitale Wand übertragen kann“, erzählt Thimo Schwenzfeier, Kommunikationsleiter für den Textilbereich der Frankfurter Messe. Vielleicht wird auch ein Frankfurter Hotel an dem Trend Gefallen finden.

An diesem Montag wird noch überall geschraubt und gebohrt an den Ständen: Ab heute bis einschließlich Freitag läuft die „Heimtextil 2017“. Fast 3000 Unternehmen stellen den Fachbesuchern neue Wohntrends vor. Damit alles designermäßig hip klingt, heißen die Trendfarben nicht einfach Blau oder Rot, sondern Electric Blue oder Pompei Red. Im sogenannten „Theme Park“ gibt es sogar einen Vorschlag für die Wohn-Ausstattung eines Raumschiffs. Kein Witz.

„In den nächsten zehn Jahren werden die ersten Mars-Touristen starten und die Inneneinrichtung des Raumschiffs soll Camouflage-Grau sein“, erzählt Schwenzfeier und muss selbst ein wenig grinsen. Aber keine Sorge, es gibt auch Trends, die jetzt schon auf dem irdischen Markt zu erwerben und gebrauchen sind. Am Stand von Biederlack kuscheln sich die Models, die am Vortag des Messestands den Presserundgang begleiten, in „softrosa“ Wolldecken. Eher ein Trend für die Sex & The City-Frau. „Für die Männer verkaufen wir die Decken im einem dunkelblauen Ton“, sagt Holger Steuer von dem Unternehmen aus dem Münsterland.

Beim Stand von Möve schlüpft Model Yves in einen quietschgelben Bademantel: Und nein, nicht die Farbe ist der Trend, sondern dass dieser Bademantel Vitamin E abgibt. Das hat laut Hersteller gleich drei „aufregende Effekte“: „Sanftes Peeling“, „anregende Massage“ und „wertvolle Pflege“. Riechen kann man das Vitamin aber nicht. Das ist dem TV-Kameramann aber egal. „Schnüffel doch jetzt mal an dem Bademantel deines Kollegen“, ruft er der jungen, blonden Modelfrau als Regieanweisung zu. Im Handel ist der Bademantel ab Februar.

Das Vitamin E soll, so sagt es der Hersteller, „dank einer neuen Technik“ im Inneren der Garnfaser eingearbeitet sein. „Nach 100 Wäschen ist noch 60 Prozent des Vitamins E nachweisbar“, sagt Michael Ungerer, Markendirektor von Möve. Nach 200 Wäschen muss man sich dann wohl einen neuen gönnen. Den kurzen Bademantel gibt es für 139 Euro, den längeren für 159 Euro. Wer nicht so auf Kanariengelb steht, bekommt diesen auch in Weiß. Günstiger sind die Vitamin-E-Badepantoffeln für 34, 90 Euro oder der Turban für 19,95 Euro. Das Vitamin-E-Reiseset besteht aus einer Schlafmaske, Kissen und Beutel und dafür zahlt man 49,90 Euro. Vorbei an Kissen und Küchenschürzen mit Fotos von Kakteen geht es zu tatsächlich niedlicher Kinderbettwäsche. Nein, nicht die mit der Disney-Eisprinzessin, sondern von der niederländischen Bett-Textilfirma Beddinghouse. Da malt Manneke de Jager die Prinzessinnen, ihre Schlösser und die Astronauten noch selbst.

Stern oder Schneeflocke

Total im Trend sind dieses Jahr auch Tapeten mit LED-Lichtern. Solche stellt die Marburger Tapetenfabrik her. Entweder in der Form eines Sterns oder einer Schneeflocke angeordnet. Im Prinzip kann sie der Hersteller auf jede Art Tapete draufmachen. Ein Pärchen Sterne oder Schneeflocken kostet 250 Euro. Es gibt die Tapeten auch mit Strass. „Die LEDs kann man auch mit einem Schalter dimmen“, sagt Hans-Peter Wagner von der Marburger Tapetenfabrik. Wer Sonderwünsche hat wie Elvis’ Gesicht aus LEDs, müsste dafür einiges mehr hinblättern. Besonders viel Tapeten-Auswahl bietet auch Veronique Sonnier von Élitis. Hier bekommt man Tapeten, die aussehen wie Gemälde. Besonders hübsch sind auch jene aus Kokusnussschalen oder Bambus-Matten. Die Tapete aus bunt bemalten Kokosnussschalen kostet pro Quadratmeter 370 Euro.

Noch ziemlich zukunftsorientiert sind die Boxspringbetten von Brinkhaus: Hier kann man, während man sich im Bett eine Virtual-Reality-Brille aufsetzt, in eine Traumwelt abtauchen. Das eigene Bett steht plötzlich in einem Barock-Zimmer oder man läuft durch ein New Yorker Hotelzimmer. Crazy. Wenn das so weitergeht, dann brauchen wir das Bett bald gar nicht mehr zu verlassen, sondern verreisen einfach in unserer Barbie-Bettwäsche nach New York. Virtuell natürlich.