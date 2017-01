Holocaust-Gedenken in Frankfurt: Ein Helfer der KZ-Überlebenden

Die Geschichte des gebürtigen Frankfurters und Jewish-Brigade-Soldaten Hans Mielzynski blieb jahrzehntelang unbekannt. Bis die Frankfurter Historikerin Hanna Eckhardt 300 seiner Briefe für seine Familie übersetzte.

"Liebe Chawa“, so beginnen die 300 Briefe von Hans Mielzynski. An seine Frau. Jahrzehntelang lagen sie im Keller seines ältesten Sohnes im Staat New York. Sie erzählen die Geschichte des gebürtigen Frankfurters, der sich als Jewish-Brigade-Soldat 1945/46 um KZ-Überlebende gekümmert hat und mit 32 Jahren starb. Dank der Frankfurter Historikerin Hanna Eckhardt ist sein Schicksal nun bekannt.

Wie sind Sie auf Hans Mielzynski aufmerksam geworden?

Ein Zufall. Ich habe über eine Zeitungsanzeige versucht, mehr Informationen über die Frankfurter Jüdin und Journalistin Martha Wertheimer zu bekommen. Da bekam ich eine Antwort aus Israel von einem gebürtigen Frankfurter, der sie kannte. Er schrieb: „Sie hat mich und meinen besten Freund Hans Mielzynski in den 1930ern in Palästina besucht.“ Dann wollte ich mehr über Hans erfahren, der 1914 in der Kronberger Straße 20 im Westend geboren war.

Wie ging es dann weiter?

Ich stieß im Internet auf ein Drehbuchskript über Mielzynski, das ein US-Amerikaner eingestellt hatte. Ich nahm Kontakt mit ihm auf. Wir waren beide völlig aus dem Häuschen. Hans Mielzynski war nämlich der Vater seines Schwiegervaters. Mit der Familie seines älteren Sohnes, der im Staat New York lebt, bin ich im engsten Kontakt. Die Familie hat über 300 Briefe von Hans an seine Frau gerettet. Da hat sich plötzlich ein ganzes Leben aufgefaltet. Denn die Söhne können kein Deutsch. Sie schickten mir Scans und ich übersetzte sie.

Wie wurde aus Hans Mielzynski ein Jewish-Brigade-Soldat?

Als 17-Jähriger ist er nach einer Fotografenlehre in Berlin nach Dänemark auf „Hachschara“ gegangen: Das war die handwerkliche Vorbereitung auf das Leben in Palästina. In einem Kibbuz in Palästina heiratete er eine Berlinerin, Ende 1944 ließ er sich zur Jewish Brigade rekrutieren. Die Briten, damals noch Protektoratsmacht in Palästina, haben eine Truppe rekrutiert, um Europa von den Nazis zu befreien.

Nach dem Krieg kümmerte er sich um KZ-Überlebende...

Er ist in der Nachkriegszeit wie eine Billardkugel durch Europa gereist: 1946 war er sehr häufig in Zeilsheim, wo das sogenannte DP (Displaced Persons) Camp war: Dort lebten Menschen, die in der NS-Zeit zur Zwangsarbeit nach Deutschland geholt wurden, aber auch KZ-Überlebende. Er hat sich besonders um die jüdischen DPs gekümmert: Immer mit dem inneren Auftrag, sie zu animieren: „Kommt nach Palästina.“ Er hat sich berufen gefühlt, den Staat Israel mitzubegründen.

Und er war Teil der Untergrundgruppe Bricha...

Das waren Männer aus der Jewish Brigade, die Überlebende illegal nach Palästina schafften: In britischen Lastwagen mit getürkten Kennzeichen. Er war da einer der ganz wichtigen Leute. Mielzynski war auch befreundet mit sehr bekannten Persönlichkeiten der Zeit wie Norbert Wollheim. Und Mielzynski hat Kinder, die die KZs überlebt hatten, vom Heim in Hamburg-Blankenese nach Palästina gebracht. Außerdem war er involviert in die Re-Organisation der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, wo er auch gestorben ist. Da war er erst 32.

Was war passiert?

Im Frühjahr 1946 stand die Jewish Brigade vor der Auflösung: Da schrieb Hans hoffnungsvoll: „Spätestens im August bin ich daheim.“ Im Juni starb er. In Folge einer schweren Angina hatte er Erschöpfungszustände, nahm in wenigen Wochen zehn Kilo ab. Die britischen Militärbehörden beschlagnahmten den Leichnam und eine Flasche Wein in seinem Zimmer. Aber seine Frau bekam nie eine Mitteilung, was die Todesursache war. Auch sein Sohn nicht, obwohl er sich beim britischen Militärarchiv kostenpflichtig erkundigt hatte. Es gab Gerüchte, dass er vergiftet wurde.

Wie hat das die Familie verkraftet?

Seine Frau ist in den 1980ern sehr verbittert gestorben. Sein jüngerer Sohn hat Hans nie kennengelernt. Sein älterer Sohn war sechs und sollte vom Vater eine Armbanduhr und einen Metallbaukasten bekommen. Diese sind nie angekommen. Alle persönlichen Erinnerungen waren zerschnitten. Deswegen sind die Söhne jetzt froh, dass sie nach über 70 Jahren ihren Vater ein wenig kennenlernen durften. Das macht mich glücklich.

Interview: Kathrin Rosendorff