Homosexualität in Frankfurt: Passanten pöbeln vor queerem Jugendzentrum

Von Johannes Vetter

Eine Collage im Kuss 41 in Frankfurt, dem einzigen queeren Jugendzentrum in Hessen. (Archivbild) Foto: Michael Schick

Das Kuss 41 in Frankfurt ist das einzige queere Jugendzentrum in Hessen. Es soll ein Schutzraum für junge Menschen sein, doch vor der Tür nehmen die Anfeindungen zu.

Vor dem Jugendzentrum: „Ihr seid lesbisch? Kann ich mal zugucken?“ Oder: „Kommt mal mit mir nach Hause, ich mach’ euch wieder richtig.“ Sprüche wie diese, berichtet Sozialarbeiter Oliver König, müssten sich die Besucherinnen und Besucher des Kuss 41 in der Kurt-Schumacher-Straße von Passanten regelmäßig anhören. Der 44-Jährige ist Mitarbeiter der ersten Stunde im queeren Frankfurter Jugendzentrum, das seit knapp sieben Jahren ein Treffpunkt für Schwule, Lesben, Bisexuelle, Asexuelle, Trans- und Intersexuelle. Sieben Jahre, in denen die Anfeindungen zugenommen hätten.

Passanten spuckten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor dem Jugendtreff an, es habe auch schon einmal jemand mit einem Messer gedroht. Andere glotzten einfach nur durch die großen Panoramafenster der Einrichtung. Allerdings seien die Fenster in den sieben Jahren noch nicht zu Bruch gegangen, sagt König, wenngleich er das anfänglich befürchtet habe.

Ein „Schutzraum“ soll das Kuss 41 sein, betont Sozialarbeiterin Alisa Weidinger, Königs Kollegin. Die Mehrheit der rund 150 jungen Menschen, die mehr oder weniger regelmäßig den Treff besuchen, verheimlichten ihre Geschlechteridentität oder ihre sexuelle Orientierung außerhalb der Einrichtung teilweise oder ganz. Im Kuss 41 könnten sie „loslassen“, sagt Weidinger, müssten nicht mehr aufpassen, was sie sagen, sich nicht mehr „selbst zensieren“. Für einige sei die Isolation außerhalb des Treffs eine große psychische Belastung.

Draußen im Alltag, so berichtet König, da gebe es etwa unangenehme Fragen der Verwandten nach einem Partner oder einer Partnerin des anderen Geschlechts. Am Arbeitsplatz ließen sie das Foto der Partnerin oder des Partners gleichen Geschlechts weg; in der Öffentlichkeit vermieden es einige, ihren Liebsten zu berühren. Und dann das Toilettenproblem. In der Schule achteten Transsexuelle darauf, die Toilette ganz am Ende des Flures zu nehmen, möglichst während der Unterrichtszeit, berichtet Weidinger.

Im Kuss 41 können die beiden Toiletten mittlerweile von allen Geschlechtern genutzt werden. Seit etwa einem Jahr sei das so, erzählt König, seit der Erweiterung des Jugendzentrums. Dazugekommen ist vor einem Jahr auch ein zweiter großer Raum, der keine Panoramafenster besitzt. Dort könnten sich die jungen Menschen, zwischen 14 und 27 Jahre alt, nun zu Workshops oder zum Yoga treffen, sagt König. Er würde sich auch über weitere Betreuungskräfte freuen. Die Stadt bezahlt neben der Miete zwei Stellen im einzigen queeren Jugendzentrum in Hessen.

Zum Outing geraten werde bei ihnen nicht, betont Weidinger. Dass müssten die Betroffenen selbst entscheiden. Vielen helfe es aber schon, wenn sie im Jugendzentrum mit Menschen reden könnten, die in ähnlichen Situationen stecken. „Der Zusammenhalt ist bei uns sehr, sehr groß.“ Allerdings sollten die Ratschläge der anderen, etwa für das Outing bei der Mutter, nicht immer ganz ernstgenommen werden, sagt König. „Häufig kommt: ,Sag’s ihr doch beim Autofahren, da kann sie nicht reagieren’.“

Alle Veranstaltungen im Kuss 41, Kurt-Schumacher-Straße 41, stehen auf der Internetseite: www.kuss41.de