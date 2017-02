ICE in Frankfurt-Griesheim entgleist: Sperrung nach Bahn-Unglück aufgehoben

Am Freitagabend war alles geräumt: Wenigstens die S-Bahnen der Linie S1 können nach dem ICE-Unglück in Frankfurt Griesheim wieder fahren. Die Linie S2 sollte dann am Samstag wieder verkehren. Foto: dpa

Der Bahnhof Frankfurt-Griesheim ist nach dem ICE-Unglück wieder freigegeben. Die S-Bahnen der Linie S1 verkehren wieder auf regulärer Strecke. Einschränkungen gibt es noch für die Linie S2.

Frankfurt –

Die Bergung des am frühen Freitagmorgen in Frankfurt entgleisten ICE ist abgeschlossen. Die Sperrung des Bahnhofs Frankfurt-Griesheim wurde am Abend aufgehoben, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die S-Bahnen der Linie S1 würden wieder auf ihrer regulären Strecke verkehren. Die Züge der Linie S2 sollen hingegen erst am Samstag wieder planmäßig fahren.

Leerer ICE in Frankfurt entgleist Aufgrund des Aufpralls auf den Prellbock sprang der ICE von den Gleisen auf den Bahnsteig.

Für die Bergung waren zwei Spezialkräne geordert worden. Der ICE hatte auf dem Weg in einen Betriebshof im Stadtteil Griesheim auf einem Nebengleis einen Prellblock überfahren und war erst nach etwa 20 Metern auf einem Bahnsteig zum Stehen gekommen. Fahrgäste waren nicht an Bord. Der Lokführer wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock und war zunächst nicht vernehmungsfähig.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war vorerst nicht bekannt. Der Schaden dürfe sich nach ersten Schätzungen der Bahn auf über eine Millionen Euro belaufen. (dpa)