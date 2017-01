Intendant Claus Helmer: „Die ersten Besucher bezahlten mit Kartoffeln“

Interview-Auszug

Herr Helmer, am 4. Januar 1947 war Frankfurt am Main noch von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs gezeichnet. Viele Menschen lebten in Not. Es ist schwer vorstellbar, wie Fritz Rémond in dieser Situation den Mut fand, ein Theater zu gründen.

Ich glaube, es war die Liebe zum Theater. Rémond hatte vorher bereits mit einer ganz frühen Lizenz der US-Besatzungsbehörden ein Theater in Bad Tölz eröffnet. Das war am 19. Oktober 1945. Er war einer der Ersten in Deutschland, der die Erlaubnis bekommen hatte, wieder Theater zu spielen.