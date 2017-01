Interplast Germany: Ein neues Gesicht für die Armen

Die Mediziner finden an ihren Einsatzorten meist Verhältnisse vor, die mit Operationssälen in den Industrieländern nicht zu vergleichen sind. Foto: Interplast Germany

Gottfried Lemperle hat Interplast Germany gegründet. Der Verein hilft entstellten Menschen in Entwicklungsländern. Zu seinem 80. Geburtstag wird der Schönheitschirurg mit einem Symposium geehrt.

Vor 37 Jahren gründete der Schönheitschirurg Gottfried Lemperle den Verein Interplast Germany. Damals wie heute zeugt die Idee von einer bewundernswerten humanitären Einstellung: Ärzte operieren in ihrer Freizeit kostenlos Menschen in Entwicklungsländern. Mit ihrer plastischen Chirurgie korrigieren sie Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalten und helfen den Patienten, die häufig ausgegrenzt werden, den Weg zurück in die Mitte der Gesellschaft zu finden.

Auch schwere Knochenmarkseiterungen, Geschwüre, Verbrennungen und Verletzungen durch Unfälle oder Krieg gehören zum Repertoire der operierenden Ärzte. Der inzwischen 80-jährige Lemperle ist in den vergangenen Jahren wieder vermehrt für Interplast unterwegs. Gerade ist er dabei, im Kongo ein kleines Krankenhaus aufzubauen, wie er der FR erzählte.

Gottfried Lemperle (80) hat vielen Patienten ihr Gesicht zurückgegeben. Er ist Chirurg aus Leidenschaft.

Foto: Privat

Gottfried Lemperle (80) hat vielen Patienten ihr Gesicht zurückgegeben. Er ist Chirurg aus Leidenschaft.

Foto: Privat

Den 80. Geburtstag habe er bereits am 17. Dezember gefeiert, räumt er ein. Aber das sei keine gute Zeit für ein Symposium, ergänzt er. Deshalb wurde es für diesen Samstag, 14. Januar, mit Vorträgen hochrangiger Experten und einem anschließenden „Charity-Dinner“ im Fleming’s Deluxe Hotel Frankfurt City anberaumt: Der Erlös ist für Interplast bestimmt.

Will noch viel bewegen

Der Verein hat sich zu einer Organisation von beträchtlicher Größe entwickelt: Im vergangenen Jahr haben weltweit 65 Ärzte-Teams 4000 Patienten operiert. Seit 1980 sind 1200 Einsätze mit 90 000 Patienten dokumentiert. Bei dem Symposium gehe es ja nicht um ihn persönlich, meinte Lemperle, sondern um „den Standort Plastische Chirurgie in Frankfurt“ und „die erstaunliche Entwicklung von Interplast“.

Nach Frankfurt ist Lemperle erst vor wenigen Jahren zurückgekehrt, nachdem er mit der Familie 16 Jahre in San Diego verbrachte. Dort unterrichtete er an der Uni und gründete eine Firma, um ein erfolgversprechendes Antifaltenmittel unter die Leute zu bringen. Unter anderem wegen der strengen Haftungsregeln in den Vereinigten Staaten scheiterte dieses Experiment. Auch weil die Tochter „zu kalifornisch“ wurde, kehrte die Familie zurück nach Frankfurt. In den Vereinigten Staaten sei es „schwierig“, wenn man „etwas bewegen“ wolle.

Und bewegen will der 80-Jährige noch viel. „Die Zeit ist so kostbar“, da sei es schade, wenn man sie vor dem Fernseher oder auf dem Golfplatz verbringe. Die Kirche des Nazareners, die an dem Projekt in Goma, Kongo, maßgeblich beteiligt ist, habe inzwischen, so Lemperle, ein Grundstück für ein kleines Hospital mit Operationssaal, Ambulanz und zwölf Betten gefunden. Gottfried Lemperle ist mit seinen 80 Jahren so klug, dass er bereits jetzt einen „Projektleiter Goma“ sucht, der „meine Aufgaben übernehmen möchte“.