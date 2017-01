Interview: „Das ist Sicherheits-Esoterik“

Martin Kliehm (48) ist Co-Vorsitzender der Fraktion „Die Linke“ in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. Dem Stadtparlament gehört der ehemalige Redakteur, Techno-DJ und Rettungsassistent seit 2011 an. Ins Stadtparlament kam er damals noch auf dem Ticket der Piratenpartei, die mit der Europa Liste Frankfurt (ELF) eine Fraktion bildete. Im November 2014 wechselte er zur Linken. Foto: Flickr

Mehr Videoüberwachung in Frankfurt macht keinen Sinn, findet der Frankfurter Linke-Politiker Martin Kliehm. Die CDU wolle sich mit solchen Forderunge nur profilieren.

Herr Kliehm, wenn man die aktuelle Sicherheitsdebatte verfolgt, scheint die Forderung nach mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum mehrheitsfähig zu sein. Sie dürften das etwas anders sehen...

Die Forderung nach mehr Videoüberwachung liegt bei den Innenministern in der Schublade und wird jedes Mal herausgezogen, wenn es irgendwo einen Anschlag oder Gewaltakt gibt. Das hat mit der tatsächlichen Lage überhaupt nichts zu tun. Nehmen wir Frankfurt. Wir haben ja in den U-Bahnen und den Stationen bereits Videoüberwachung. Wir von der Linken haben immer wieder Anfragen gestellt, in wie vielen Fällen im Jahr diese eigentlich von der Polizei angefordert werden. Die Zahl ist verschwindend gering.

Die CDU, allen voran Bürgermeister Uwe Becker, prescht dennoch voran. Becker verweist nicht ganz zu unrecht darauf, dass erst jüngst mehrere Gewaltverbrecher mit Hilfe von Überwachungsvideos überführt werden konnten. Der Berliner U-Bahn-Treter zum Beispiel oder die Jugendlichen, die versucht haben sollen, einen Obdachlosen anzuzünden...

In diesen beiden Fällen ist es gelungen. Aber erinnern Sie sich an die nichtexplodierte Bombe im Bonner Hauptbahnhof 2012. Auch da gab es ein Überwachungsvideo, das jedoch nicht zur Aufklärung des Falls beigetragen hat. Solche Videos erhöhen den Fahndungsdruck. Aber das kann man auch durch gute Polizeiarbeit erreichen. Man muss abwägen. Was gewinnen wir dadurch, was verlieren wir?

Was würden wir denn verlieren?

Durch Videoüberwachung wird letztlich unsere Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Wir gewöhnen uns zunehmend daran, dass alles, was wir tun, einer Wertung unterzogen wird. Das halte ich für gefährlich. Ich möchte über die Konstablerwache gehen, ohne dass mein Bewegungsmuster analysiert wird, ohne dass jemand erkennen kann, wer dort unterwegs ist. Technisch ist das alles heute schon möglich. In die Richtung wird es gehen. Und in dem Moment, wo die Technologie da ist, kann man sie beliebig aufrüsten. Das verändert die Gesellschaft. Und da habe ich was dagegen.

Aber ist es im Falle von Straftaten nicht tatsächlich, wie es Uwe Becker formuliert hat, absurd, wenn die Polizei Bürger zur Fahndung um die Übermittlung von Handyvideos bitten muss?

Naja, wir haben keine flächendeckende Videoüberwachung. Und ich hoffe, dass das auch Uwe Becker nicht möchte. Sonst hätten wir Verhältnisse wie in England. Es ist doch nichts falsches daran, wenn sich die Polizei an die Bevölkerung wendet. Gerade beim Anschlag in Berlin hat man doch gesehen, dass viele Leute ihr Handy dabei hatten und wichtige Hinweise geliefert haben. Das ist normale Polizeiarbeit.

Ihrer Meinung nach werden die aktuellen Anlässe, wie der Anschlag in Berlin oder die Gewalttaten in der U-Bahn nur instrumentalisiert?

So ist es. Nehmen wir mal die CDU in Frankfurt. Die können thematisch mit nichts punkten. Sie setzen immer irgendwelche Schnarchthemen, in denen allgemeiner Konsens besteht, auf die Tagesordnung. Das Einzige, womit sie sich profilieren können, ist „Law and Order“. Jetzt ist Frankfurt aber eine vergleichsweise sichere Stadt. Das heißt, die CDU muss Placebo-Lösungen anbieten. Ich spreche da immer von Sicherheits-Esoterik.

Aber würden nicht mehr Kameras wenigstens das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung stärken können?

Im Gespräch sind ja momentan zwei zusätzliche Anlagen am Allerheiligentor und in der Taunusstraße. Ich glaube nicht, dass dadurch Probleme gelöst werden, sie verschieben sich bestenfalls. Das subjektive Sicherheitsempfinden ist ja so ein Kennwert, der in allen möglichen Magistratsvorlagen auftaucht, aber ansonsten nicht weiterhilft. Ich denke, dass die Menschen sich vor allem sicherer fühlen würden, wenn sie konkret vor Ort, in der U-Bahn oder an der Konstablerwache, Ansprechpartner hätten, die ihnen direkt zur Hilfe kommen. Außerdem sollen die Anlagen von der hessischen Polizei betrieben werden und ich sehe überhaupt nicht ein, warum die Stadt Frankfurt diese finanzieren soll.

Interview: Danijel Majic