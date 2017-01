Inthronisation: Eine Weinkönigin für Frankfurt

Von Alexander Friedrich

Marilen I. wird feierlich ins Amt eingeführt. Die entscheidende Prüfung erfolgt im Beisein mehrerer Hoheiten und des Winzermeisters Rupp.

Frankfurt hat seine erste Weinkönigin: Marilen Maul – oder Marilen I., so der offizielle Titel. Die 26-jährige Studentin der Rechtswissenschaften trat am Montag ihr neues Amt an, begrüßt und bejubelt von etwa 50 Gästen in der Altstadt.

Eine Weinkönigin für Frankfurt, die Stadt, die gerade mal so viel Weinbaufläche hat, wie auf zwei Fußballfelder passt? Ja, warum eigentlich nicht – genau die Frage soll Thomas Feda gestellt haben, der Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH: Warum eigentlich nicht? So berichtet es Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Montag in seiner Begrüßungsrede für die neue Weinmonarchin.

Ein Scherz sei das eher gewesen, lässt Feldmann durchblicken, entstanden auf einer gemeinsamen Tour über die Rheingau-Riesling-Route. Und gar nicht so leicht umzusetzen: Damit Frankfurt eine eigene Weinkönigin haben darf, musste die Stadt Teil des Rheingauer Weinbauverbands werden – und das ging nur, indem die Satzung des Verbands geändert wurde. Aber es klappte. Und die passende Weinkönigin, so Feldmann, habe sich dann eher zufällig an einem Stand auf dem Rheingauer Weinmarkt gefunden.

Winzermeister Rupp als Pate

So also wird man Frankfurter Weinkönigin. Aber selbstverständlich erst nach feierlicher Inthronisation. Dazu eingeladen waren unter anderen die Rheingauer Weinkönigin Stephanie Kopietz und Winzermeister Armin Rupp, der den 200 Jahre alten Frankfurter Weinberg auf dem Lohrberg mit seinen 1,3 Hektar bewirtschaftet. Rupp war es auch nach eigenen Angaben, der die neue Weinkönigin als Pate einige Zeit begleitete.

Der Winzermeister brachte ihr die Weinkultur näher, zeigte ihr, wie man Rebsorten erkennt, und gab ihr auch einen Einblick in die Weinproduktion. Marilen erhielt dazu noch mehrere Schulungen, um perfekt auf ihr neues Amt vorbereitet zu sein.

Zur Amtsübernahme erscheint Marilen am Montag im Dirndl – und hat noch eine schwere Hürde zu überwinden. Wer sich Weinkönigin von Frankfurt nennen will, muss den Wein kennen: Marilen werden vier Gläser mit vier unterschiedlichen Weinen aus der Region gereicht. Wird sie an Bouquet, Farbe und Geschmack erkennen, um welchen Wein es sich handelt? Jawohl – gekonnt und immer mit einem Lächeln auf den Lippen meistert sie, einer Weinkönigin würdig, die Hürde. Nun steht ihrer Krönung nichts mehr im Weg. Um 12.15 Uhr überreicht ihr die amtierende Rheingauer Weinkönigin den Pokal und die goldene Krone, die die Frankfurter Skyline und den Römer symbolisch darstellt.

Ein Jahr wird Marilen I. nun das Amt der Weinkönigin Frankfurts ausüben. Während dieser Zeit soll sie Botschafterin für den heimischen Weinanbau sein und für ihn werben. Laut Feda stehen schon rund 35 Termine fest, an denen sie zum Einsatz kommt, um die guten Weine Frankfurts zu repräsentieren.