Jahresausblick: Was uns 2017 in Frankfurt blüht

Sie sind der Meinung, lausiger als dieses kann das nächste Jahr gar nicht werden? Doch doch, das kann es. Ein nicht ganz ernst gemeinter Ausblick auf das Jahr in Frankfurt.

Januar

Das neue Jahr beginnt mit einem Schock. Oberbürgermeisterkandidat Volker Stein und sein Adjutant Peter Postleb nutzen den Trubel der Silvesternacht für einen Putschversuch: Mit einem als Antänzer getarnten Trupp der Marinekameradschaft Moritz Hunzinger übernehmen sie die Kontrolle über den Eisernen Steg und drohen, ihn solange besetzt zu halten, bis ihnen der Römer übergeben wird. Doch der Putsch findet keinen Rückhalt in der Bevölkerung, die Stein mit Nichtbeachtung bestraft. Lediglich Wolfgang Hübner bringt am frühen Morgen den Putschisten eine Thermoskanne Kaffee vorbei. Als am Neujahrsmorgen die Ahmadiyya-Gemeinde zum traditionellen Kehraus anrückt, ergreifen die Putschisten die Flucht. Sie finden Asyl in Eschborn.

Februar

Oberbürgermeister Peter Feldmann reagiert auf den Putschversuch, für den er „den irren Paris“ verantwortlich macht, mit ungewohnter Härte. Die Anhänger seines früheren Parteirivalen Michael Paris werden erst aus der Stadtverwaltung, dann aus dem SPD-Ortsverein und schließlich sogar aus der Stadt gedrängt. Michael Paris selbst findet Asyl in Eschborn. Es kommt auch zu Überreaktionen: So wird etwa der Abenteuerspielplatz Riederwald, in dem Feldmann ein Rekrutierungslager der von ihm so getauften „Paris-Bewegung“ wittert, rund um die Uhr von einem Geschwader feldmanngetreuer Helikoptereltern überwacht. Die ersten Frankfurter beginnen zu murren. Der nervöse Feldmann beginnt zu rauchen.

März

Doch ausnahmsweise haben die Frankfurter mal Besseres zu tun, als über die Stadtregierung zu motzen. Am Flughafen kommen die ersten Brexit-Flüchtlinge aus London an. Die Frankfurter bereiten ihnen ein warmes Willkommen: Viele sind zur Landung des ersten Fliegers gekommen, um den flüchtigen Bankern, von denen viele ihre Familien mitgebracht haben, Teddybären, Lunchpakete oder ihre Sparbücher in die Hände zu drücken. Viele nehmen spontan Banker in ihrer Wohnung auf. Die Frankfurter Warmherzigkeit macht Schlagzeilen und findet weltweit Anerkennung.

April

Die Stadt wächst und gedeiht, überall wird neuer, hochpreisiger Wohnraum geschaffen. Der geplante „Olaf-Cunitz-Memorial-Tower“ soll mit 401 Metern und 18 000 Euro pro Quadratmeter der höchste und teuerste ganz Deutschlands werden. Um den Boom zu befeuern, lockert der Magistrat die Mietpreisbremse und sichert den Neuankömmlingen weitgehende Steuerfreiheit zu. Das hat auch humanitäre Gründe: Viele der vermögenden Neofrankfurter haben in ihrem Leben noch nie Steuern gezahlt, man befürchtet mögliche Traumatisierungen.

Mai

Eigentlich könnte OB Feldmann zufrieden sein. Doch der gescheiterte Putsch lässt ihn einfach nicht los, er ist von Paris, Stein und Postleb wie besessen. Über die drei Abtrünnigen wird die damnatio memoriae verhängt, nichts soll mehr an sie erinnern. Die diplomatischen Städtebeziehungen zu Paris werden des Namens wegen eingefroren, sämtliche Mülleimer Postlebs werden aus dem Stadtbild entfernt, die U-Bahnstation „Weißer Stein“ in „Roter Peter“ umbenannt, was selbst Feldmann-Anhänger, vor allem aber Anwohner, erbost. Der OB raucht mittlerweile Kette.

Juni

Und überhaupt: Die Stimmung kippt. Der anfangs bejubelte Zuzug der London-Banker zeigt seine Schattenseiten. Vor allem in den Abendstunden werden arglose Passanten auf offener Straße von Gruppen männlicher Jungbanker aggressiv „angewanzt“ und zum Abschluss hochriskanter Derivategeschäfte genötigt. An der Konstablerwache verkaufen illegale Zwischenhändler vor den Augen der hilflosen Polizei CO2-Umweltzertifikate. Zudem haben viele Banker die Wohnungen ihrer Gastfamilien hinter deren Rücken mit nicht zurückzahlbaren Hypotheken belastet. Die Mieten steigen, einheimische Geschäfte müssen schließen und werden durch Feinkost- und Zigarrenläden, Apple-Flagship-Stores und Multiplex-Nespresso-Center ersetzt. Die ersten Einheimischen verlassen die Stadt, wenn auch gen Offenbach statt nach Eschborn: Das Taunuskaff schließt seine Stadtgrenzen und beruft sich darauf, mit Stein, Paris und Postleb schon genug Probleme zu haben – wohl nicht ganz zu unrecht.

Juli

Es stellt sich heraus, dass die Banker zu allem Überfluss auch noch ein problematisches Frauenbild haben. Ein Goldman-Sachs-Manager lässt aus dem Städel das von Sandro Botticelli gemalte „Bildnis der Simonetta Vespucci“ – einer mit 16 Jahren zwangsverheirateten Adligen – mitgehen. Immerhin lässt er am Tatort einen Koffer mit fünf Millionen Euro in bar zurück und rechtfertigt sich in einem aufsehenerregenden Prozess vor dem Amtsgericht, dass dies ein „fairer Preis weit über dem Marktwert“ sei. Und dass es im europäischen Adel des 15. Jahrhunderts „ganz normal“ gewesen sei, Minderjährige zu verkuppeln. Das Gericht verurteilt den Mann zu einer Bewährungsstrafe. Vielen erscheint das zu lasch. Das unschöne Wort „Banker-Bonus“ wird zum Unwort des Sommers.

August

Und was macht Feldmann? Der OB dreht langsam, aber sicher völlig ab. Verärgert über die zunehmend kritische Berichterstattung der Presse ordnet er an, dass sämtliche Frankfurter Tageszeitungen zwecks besserer Kontrolle und zum Schutz vor „Fake-News“ unter einem Konzerndach zusammengefasst werden sollen. Als ihm sein persönlicher Referent erklärt, dass das doch schon längst geschehen sei, bekommt der OB einen Tobsuchtsanfall und bewirft seinen Mitarbeiter mit einem Aschenbecher, verfehlt ihn aber knapp. Feldmann macht Paris für den Fehlwurf verantwortlich. Der Referent findet Asyl in Offenbach.

September

Nachdem der Referent in einem Interview mit der „Offenbach-Post“ den Vorfall en detail schildert, ruft Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider den Magistrat zu einer Krisensitzung zusammen. Es gebe ausreichende Beweise, dass im Frankfurter Rathaus das gesetzlich vorgeschriebene Rauchverbot nicht eingehalten werde. Diese Zustände seien in einer Stadt, die mit Offenbach sowohl den Wertekanon als auch die Vorwahl teile, nicht zu tolerieren. Schneider droht Feldmann offen mit einem Parteiausschlussverfahren. Zudem nutzt Schneider den Skandal, um den von beiden Städten beanspruchten Kaiserlei-Kreisel durch eine paramilitärische Bürgerwehr – darunter viele Exil-Frankfurter – zu besetzen.

Oktober

Schneider handelt aus einer Position der Stärke heraus. Frankfurt ist mittlerweile so gut wie entvölkert, Wohnungen dienen dort nur noch als Kapitalanlage oder Spekulationsobjekt. Die Offenbacher Einwohnerzahl hingegen hat sich verfünffacht. Unter den aus Frankfurt Vertriebenen befinden sich viele dringend benötigte Architekten, Ärzte und Fleischwurstverkäufer. Aber auch Soldaten, Polizisten und Eintracht-Ultras. Offenbach ist nun plötzlich die Mainmetropole – stark, reich und wehrhaft.

November

Es ist die Weltgeschichte, die OB Feldmann den Rest gibt. Die USA gewinnen den im Frühsommer relativ überraschend ins Militärische eskalierten Handelskrieg gegen England im Blitztempo. Präsident Trump sichert rückkehrwilligen Finanzfachkräften großzügige Steuererleichterungen sowie die Legalisierung von Kokain zu. Mehr als alle folgen diesem Ruf – etliche Frankfurter verbrennen oder fälschen ihre Papiere, simulieren abgeschlossene BWL-Studien und verleugnen ihre Mundart, um an der Themse eine neue Heimstatt zu finden. Feldmann ist nun Herr über eine Geisterstadt.

Dezember

Nach der Landung in der Normandie nehmen die US-Truppen auf ihrem Weg nach Moskau en passant das leere Frankfurt ein. Feldmann findet Exil in einem Wasserschlösschen in der Äußeren Wetterau, wo er sich inbrünstig dem Holzhacken und dem Beschimpfen des von ihm verantwortlich gemachten „Dezemberverbrechers“ Paris widmet. Frankfurt wird in Besatzungszonen aufgeteilt und unter die Verwaltung einer Troika der Siegermächte (Trump, Eschborn, Offenbach) gestellt. Für das Jahr 2050 werden demokratische Wahlen in Aussicht gestellt. Doch nur sehr wenige kehren zurück, die alte Größe ist perdu.

Nun könnte man fürchten, 2017 drohe ein eher durchwachsenes Jahr zu werden. Doch es gibt auch Grund zur Freude: Ende Dezember gewinnt Eschborn völlig unerwartet den Wettbewerb „Sauberstes Dorf Deutschlands“.