Jüdisches Museum Frankfurt: Eine Spur von Sobibor nach Frankfurt

Der Zahn der Zeit hat an dem Fundstück genagt. Rostflecken überziehen beide Seiten des dreieckigen Amuletts, das mehr als 70 Jahre in der Erde geruht hat. Auf der Vorderseite ist der hebräische Buchstabe „He“ abgebildet, ein Symbol für die Gegenwart Gottes, eingerahmt von drei kleinen Davidssternen. Auf der Rückseite ist ein Datum eingraviert: 3.7.1929. Darunter in Großbuchstaben ein Ortsname: Frankfurt a.M. Darüber die hebräische Glückwunschformel „Mazal Tov“. Die Forscher, die das Schmuckstück aus der Erde geborgen haben, vermuten, dass es sich um ein Geschenk anlässlich der Geburt eines Kindes handelte. Eine Erinnerung an den Beginn eines Lebens, die jedoch an einem Ort des Mordens aufgefunden wurde: Im Boden unter dem ehemaligen Vernichtungslagers Sobibor.

Im Oktober haben Archäologen das auffällige Amulett in den Überresten Sobibors ausgegraben – zusammen mit weiteren Schmuckstücken, die vermutlich durch den Dielenboden einer Hütte gerutscht waren. In dem Gebäude, wurden jüdischen Frauen die Köpfe geschoren, ehe sie in die Gaskammern geschickt wurden. Mehr als 250 000 Menschen wurden in den Jahren 1942 und 1943 in Sobibor ermordet. Im Oktober 1943 brach ein Gefangenenaufstand aus, bei dem die Hälfte der Insassen entkommen konnte. Im Anschluss wurde das Lager von den Nazis dem Erdboden gleich gemacht.

Von all den Funden hat das Amulett die meiste Aufmerksamkeit erregt. Internationale Medien berichteten. Forscher der zentralen israelischen Gedenkstätte Yad Vashem erkannten schnell, dass der Anhänger einem Schmuckstück ähnelte, das einem der bekanntesten Opfer des Holocaust gehörte: Anne Frank, die durch ihr in einem Versteck in Amsterdam verfasstes Tagebuch, postum weltberühmt wurde. Auch Anne Frank wurde 1929 geboren und stammt wie der oder die Besitzerin des Amuletts aus Frankfurt am Main.

„Die Quellenlage ist erbärmlich“

Seit einigen Wochen macht in entsprechenden Berichten der Name Karoline Cohn die Runde. Die Tochter einer jüdischen Familie aus dem Frankfurter Nordend, wurde am 3. Juli 1929 geboren. Zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester wurde sie 1941 ins weißrussische Minsk deportiert. Danach verliert sich ihre Spur. Ein handfester Beleg dafür, dass das Amulett tatsächlich ihr gehörte, fehlt jedoch. „Die Quellenlage ist erbärmlich“, sagt Michael Lenarz vom Jüdischen Museum Frankfurt, der sich mit dem Fall beschäftigt, „eine vollständige Mitgliederliste der jüdischen Gemeinde Frankfurt aus dieser Zeit existiert nicht mehr.“ Auch die Frankfurter Einwohnermeldedaten wurden während des Zweiten Weltkriegs zu einem Großteil vernichtet. Karoline Cohn war schlicht der einzige Name, der sich in den verblieben Archiven dem Geburtsdatum und -ort zuordnen ließ.

Sollte das Schmuckstück Karoline Cohn gehört haben, tun sich weitere Fragen auf. Etwa wie das Amulett nach Sobibor kam. Denn nach derzeitigem Kenntnisstand gab es von Minsk aus keine Transporte in das Vernichtungslager in Polen. Eine Möglichkeit wäre, dass Karoline Cohn den Anhänger einer Freundin schenkte, die schließlich in Sobibor ermordet wurde. „Aber das ist Spekulation“, betont Lenarz. Bislang weiß man nicht, ob diese Art Anhänger nur im Jahre 1929 und nur in Frankfurt verteilt wurden, oder vielleicht doch auch in anderen jüdischen Gemeinden. „Aufschluss könnten weitere Exemplare geben“, so Lenarz. Nicht zuletzt auch über die Beziehung von Karoline Cohn und Anne Frank.