Jusos Myrella Dorn und Frederik Michalke: „Der Wähler wird verarscht“

Interview-Auszug

Die Jusos haben im Herbst der Offenbacher SPD-Politikerin Sigrid Hermann-Marschall öffentlich Rechtspopulismus vorgeworfen. Sie wollte daraufhin Strafanzeige wegen übler Nachrede stellen. Frau Dorn, Sie treten nun nicht wieder als Juso-Sprecherin an. Ist der Streit ein Grund dafür?

Myrella Dorn: Nein. Wir haben uns öffentlich und in einem persönlichen Brief an sie entschuldigt. Und wir sind weiterhin gerne bereit, uns mit ihr zu einem Gespräch zusammenzusetzen.

Frederik Michalke: Uns wurde ein Strafantrag per Mail angekündigt, aber bisher haben wir nichts weiter gehört.

Dorn: Ich kandidiere nicht mehr, weil ich mich auf meine Arbeit als stellvertretende Bezirksvorsitzende bei den Jusos Hessen Süd und auf die als Stadtverordnete konzentrieren will.