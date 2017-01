Kälte in Frankfurt: Zeichen der Eiszeit

Es hört überhaupt nicht mehr auf mit der Saukälte in Frankfurt. Doch wo der Mensch der Kälte weichen muss, da feiert die Natur fröhliche Urständ. Mitten auf der Zeil hat es sich ein Eisbär gemütlich gemacht.

Eigentlich ist es für Frankfurt viel zu kalt. Und da muss man ja auch mal sagen dürfen: Wenn es immer so kalt wie jetzt wäre, wären wir alle nicht hier. Jedenfalls nicht hier in Frankfurt, weil es das gar nicht gäbe. Denn dann wäre der Main ja damals robust vereist gewesen, und Karl dem Großen wäre mangels Notwendigkeit auch keine Hirschkuh erschienen, um seinen Franken eine Furt durch den mächtigen Main zu weisen. Und vermutlich hätte der alte Karl bei der Saukälte sowieso lieber daheim in Aachen auf der warmen Ofenbank gehockt, als sich im Vordertaunus mit den Sachsen zu scharmützeln, denn er hieß mit Nachnamen ja aus guten Gründen der Große und nicht der Doofe.

Aber so kalt ist es eben nicht immer, und darum ist Frankfurt nun mal da. Allerdings kommt es einem momentan mitunter etwas menschenleer vor. Selbst in Bornheim und näherer Umgebung kann der gut verpackte Flaneur das seltene Naturschauspiel eines Kinderspielplatzes erleben, den selbst am helllichten Mittag weder das Gekreische der Blagen noch das rotorhafte Schnattern der Helikoptereltern stören. Nur hin und wieder das Krächzen der Krähen. Still und starr ruhen Seilbahn und Rutsche.

Und natürlich der See. Ein paar Meter weiter am vollständig vereisten Bethmannweiher kann der interessierte Naturkundler die Zeichen der ja durchaus vorhandenen Zivilisation sehen, die in den obersten Schichten des Eises eingefroren sind. Da sind recht interessante Exponate dabei: ein einzelner Turnschuh (rechts), ein zerrissener Lottoschein (vermutlich Niete), eine beinahe noch betriebsbereite Espressokanne (Deckel fehlt). Sie alle hätten vermutlich eine recht interessante Geschichte zu erzählen, wenn es dafür nicht viel zu kalt wäre. Und Zuhörer sind eh keine da: Bevor die ersten Kinder das Eis wieder in Beschlag nehmen, muss erst mal die Schule aus sein. Wer jetzt schon hier entlangläuft, der hat weder Zeit noch Lust, aufs Eis zu gehen. Der will ins Warme!

Ein Eisläufer auf dem Jacobiweiher. Foto: Andreas Arnold

Doch wo der Mensch der Kälte weichen muss, da feiert die Natur fröhliche Urständ. Mitten auf der Zeil hat es sich ein Eisbär mit seinem Akkordeon gemütlich gemacht. „Ein Gentleman ist jemand, der Akkordeon spielen kann, es aber nicht tut“, hat der Schauspieler Michael Caine einst nicht ohne Grund gesagt, aber ob der Eisbär einer ist? Schaurig hallt sein Schifferklavier durch Deutschlands hässlichste Einkaufsmeile, eine unerhörte Kakophonie, die von tiefer Traurigkeit über schmelzende Polkappen und schwindende Robbenbestände zeugt. Oder einfach nur von erschreckender Unmusikalität: Beim zweiten Hinschauen sieht man, dass dieser Eisbär Schuhe und Handschuhe trägt. Auch wenn man den Mann unter dem Eisbärenkostüm nicht sehen kann: Laut der Caine’schen Definition dürfte es sich wohl kaum um einen Gentleman handeln.

Weitgehend eisbärenfrei geht es erfreulicherweise im Einkaufszentrum MyZeil zu, wo man sich kostenlos aufwärmen und nebenbei so ziemlich alles kaufen kann, was es gibt. Außer natürlich einzelne Päckchen Taschentücher. Die gibt es, aus unerfindlichen Gründen, nirgends mehr. Auch nicht jetzt, wo mindestens drei Viertel der Stadtbevölkerung einen kräftigen Rotz an der Backe haben. Aber Taschentücher gibt es, wenn überhaupt, nur noch in der Drogerie, und selbst dann nur im Großfamilien-Mega-Monsterpack zu entsprechenden Preisen.

Wenn das so weitergeht, dann wird bald das reichste Prozent der Bevölkerung im Besitz von 99 Prozent aller Papiertaschentücher sein, der Schnupfen wird zur angesagten Luxuskrankheit der Superreichen, und der abgehängte Rest wird versuchen, mit dubiosen Notlösungen wie Mitschneuzzentralen oder Stofftaschentüchern gegenzusteuern. Noch ist es nicht soweit. Kann aber ganz schnell werden!

Eisschollen im Main. Foto: dpa

Manche Sachen kann man eben selbst im MyZeil nicht kaufen. Andere noch nicht mal leihen. Etwa Schlittschuhe. „Geöffnet ab 12 Uhr“ lügt das Schild vor der kleinen Eislauffläche im vierten Stock, aber die Tür bleibt auch noch weit nach Mittag verrammelt. Ohne Angabe von Gründen. Vermutlich wegen zu großer Kälte geschlossen. Oder um Eisbären mit Schifferklavier keine Bühne zu bieten.

Wenn das so weitergeht mit der Kälte, dann werden sich irgendwann die unvermeidlichen Rechtspopulisten dieser Themen annehmen. Und den Menschen vorgaukeln, dass, sobald sie erst an der Macht wären, sich sämtliche Eislaufbahnen an die vorgeschriebenen Öffnungszeiten halten müssten. Und dass es wieder Einzeltaschentücherpackungen für Normalverdiener geben werde. Und dass Eisbären nur dann eine Spielgenehmigung für den öffentlichen Raum erhielten, wenn sie Grundkenntnisse auf dem Akkordeon nachweisen könnten. Und dass die Gesetze für das Entsorgen von Espressokannen in öffentlichen Gewässern drakonisch verschärft würden. Als ob das in einer globalisierten Welt so einfach möglich wäre!

Aber so weit muss es ja nicht kommen. Mit etwas Glück wird es schon bald wieder ein bisschen wärmer. Denn wie gesagt: Eigentlich ist es für Frankfurt viel zu kalt.